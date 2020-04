Verordnungen in Hessen : Lockerungen auch für Geschäfte über 800 Quadratmeter

Nachdem sich die Mehrzahl der Nachbarländer Hessens für diesen Weg entschieden haben, dürfen auch hier von Montag an unter strikten Vorgaben größere Geschäfte wieder öffnen. Ladenflächen müssen hierfür auf 800 Quadratmeter reduziert werden, Abtrennungen sollen laut dem hessischen Wirtschaftsministerium „unmissverständlich und klar sein und auch durchgesetzt“ werden. Für Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler gelten die Größenbeschränkungen nicht. Allgemein gilt, dass sich in Geschäften nur ein Kunde pro 20 Quadratmetern aufhalten darf, um einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten.

Bei den Einzelhändlern mit größeren Flächen in Hessen, die bis zum Samstagabend noch zitterten, stößt die Entscheidung auf große Erleichterung. „Ich bin so froh. Es war so ein emotionaler Tag heute“, sagte Tatjana Steinbrenner, Chefin vom Kaufhaus Ganz in Bensheim. Das Kaufhaus hat eine Fläche von 4500 Quadratmetern. Steinbrenner, die auch Vize-Präsidentin der IHK Darmstadt und des Handelsverbands Hessen ist, wird nun am Montag ein komprimiertes Sortiment auf einer Teilfläche im Erdgeschoss anbieten. „Wir werden ganz gemächlich beginnen“, sagte Steinbrenner. Im Interview mit der F.A.Z. hatte die Kaufhaus-Chefin die wichtige Funktion des Kaufhauses als Nahversorger in einer Kleinstadt wie Bensheim hervorgehoben und es als „absurd“ bezeichnet, dass ausgerechnet große Häuser, die die Abstandsvorschriften besser einhalten könnten als kleine Boutiquen, von der Lockerung ausgeschlossen werden sollten.

Hier finden Sie alle Branchen, die am Montag wieder den Betrieb aufnehmen dürfen, und jene, denen das noch untersagt ist: Auslegungshinweise zur Vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona Virus.