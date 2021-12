Entscheid von OLG Frankfurt : Neue Ausschreibung für Konferenz-Software für Schulen notwendig

Das hessische Kultusministerium hat ein neues Ziel nach dem Gerichtsurteil: Vom nächsten Schuljahr an sollen Videokonferenzen in Schulen die Regeln des Datenschutzes einhalten.

Die hessischen Schulen sollen spätestens zu Beginn des nächsten Schuljahrs ein einheitliches System für Videokonferenzen nutzen können. Dieses Ziel nannte der Sprecher des Kultusministeriums am Montag. Er kündigte an, dass schon für Anfang Januar eine neue Ausschreibung vorgesehen sei. Sie ist nötig, weil das Oberlandesgericht Frankfurt das bisherige Vergabeverfahren verworfen hatte.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatte es im Frühjahr eingeleitet, um die bis dahin herrschenden Zustände zu beenden. Angesichts der Pandemie griffen die Schulen auf unterschiedliche Videokonferenzsysteme zurück, um einen digitalen Fernunterricht zu ermöglichen. Viele Städte und Landkreise hatten dafür entsprechende Lizenzen erworben. Andere überließen die Auswahl den Schulen. So werden bis heute Videoplattformen unterschiedlicher Anbieter genutzt. Darunter sind auch die Produkte der amerikanischen Unternehmen Microsoft und Zoom.

Sie entsprächen nicht den gesetzlichen Vorgaben, urteilte die Konferenz der Datenschutzbeauftragten in Bund und Ländern. Selbst wenn die Server in Europa stünden, so das Hauptargument, könnten die US-Unternehmen unter Umständen verpflichtet sein, den amerikanischen Behörden Daten zu übergeben. Dass so etwas ohne eine vorherige Prüfung nicht erlaubt sei, hatte schon im vergangenen Jahr der Europäische Gerichtshof entschieden.

Minister Lorz hat abermals vor Gericht verloren

Ein Frankfurter Oberstufenschüler reichte beim Hessischen Landtag eine Petition ein, um ein Verbot von Microsoft Teams zu verhindern. Die Lehrergewerkschaft GEW hingegen sprach sich für eine einheitliche Lösung aus, wie Lorz sie anstrebte. Der frühere hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch gestand den Schulen eine Übergangsfrist zu, in der amerikanische Produkte geduldet werden sollten.

Lorz gab im April das Ziel aus, die neue Lösung bis zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 zu realisieren. Das europaweite Ausschreibungsverfahren sei eingeleitet, so der Minister. Die Kapazität sollte die gleichzeitige Teilnahme von 200.000, in Spitzenzeiten 450.000 Schülern an den rund 2000 hessischen Schulen ermöglichen. Im Juli musste der Minister mitteilen, dass das neue System zu Beginn des folgenden Schuljahrs noch nicht zur Verfügung stehen werde.

Den Zuschlag hatte die Teamviewer AG in Göppingen bekommen. Doch gegen die Entscheidung ging vor der Vergabekammer die Telekom-Tochter T-Systems vor – mit Erfolg. Das Kultusministerium zog vor Gericht – und verlor jetzt abermals. Das Land sei von einem intransparenten Begriff des Videokonferenzsystems ausgegangen, so die Richter. Deren Urteil läuft darauf hinaus, dass die Ausschreibung die gewünschte Leistung nicht präzise genug beschreibe und der ausgewählte Bieter mit seiner Referenz nicht die nötige Leistungsfähigkeit habe nachweisen können. Die Entscheidung, dass ein neues Vergabeverfahren in Gang gesetzt werden müsse, ist nicht anfechtbar.

„Klatsche für den Kultusminister“

Darin sieht die FDP im Hessischen Landtag eine „Klatsche für den Kultusminister“. Der Abgeordnete Moritz Promny wiederholte seine Forderung an die Landesregierung, mit den Anbietern der bisher gebräuchlichen Software darüber zu reden, wie deren Systeme auch mittel- und langfristig nutzbar gemacht werden könnten. Auch wenn man in der Corona-Krise so lange wie möglich auf Präsenzunterricht setze, benötigten die Schulen ein funktionierendes Videokonferenzsystem als Bestandteil des digitalen Lernens. Damit ließen sich beispielsweise auch Kinder und Jugendliche zuschalten, die in Quarantäne seien.

Den Schulen entstehe durch den Richterspruch kein Nachteil, sagte der Sprecher des Kultusministeriums. Sie könnten weiterhin auf die schon verwendeten Systeme zurückgreifen. Die Lizenzgebühren übernehme das Land.