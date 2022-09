Neubau der Salzbachtalbrücke : Der rote Schnabel ragt voraus

Aktualisiert am

Die Salzbachtalbrücke hat am Dienstag einmal mehr für ein Verkehrschaos in Wiesbaden gesorgt. Dabei war der Anlass ein deutlich sichtbarer Fortschritt zur Wiederherstellung der Mobilität rund um die hessische Landeshauptstadt: Vom östlichen Widerlager aus wurde begonnen, ein erstes, fast 80 Meter langes Teilstück der neuen Südbrücke auf den ersten der drei Pfeiler zu schieben. Doch weil für die Dauer dieses Manövers die darunterliegende Bundesstraße 263 vorsorglich gesperrt worden war, hatten alle Pendler in und von Richtung Frankfurt mit langen Staus und erheblichen Verzögerungen zu kämpfen.

Die rund 300 Meter lange Südbrücke wird nach Fertigstellung auf drei Pfeilern liegen, und sie besteht deshalb aus vier Segmenten. „Verschübe“ sagt dazu der Brückenbauer, und zusammengebaut und -geschweißt werden sie nacheinander unmittelbar am Widerlager auf einem Montageplatz, dem sogenannten Taktkeller. Eigentlich hätte das erste, 87 Meter lange Teilstück schon Ende August und damit noch während der verkehrsarmen Ferienzeit fertiggestellt und auf den ersten der beiden schon fertiggestellten Pfeiler „geschoben“ werden sollen. Doch die große Hitze machte den Brückenbauern einen Strich durch die Rechnung.

Am Dienstag gegen 6 Uhr begann dann das große „Verschieben“ des fast 1000 Tonnen schweren Teilstücks vom Montageplatz in Richtung Pfeiler. Um ein Durchhängen zu vermeiden, wurde das Brückenende mit einem leichten, roten und nach oben gekrümmten „Vorbauschnabel“ versehen, der den Pfeiler zuerst erreicht und ein sicheres Aufliegen und Gleiten ermöglicht. Schon Mitte November soll das zweite Teilstück fertig sein und verschoben werden. Auf den Pfeilern liegen Teflonplatten, die das Gleiten in Richtung Westen erleichtern.

Freigabe für Verkehr noch im Jahr 2023

Mitte nächsten Jahres könnte nach dem dann vierten und letzten Manöver dieser Art der 30 Meter lange und nur 90 Tonnen schwere Vorschubschnabel das westliche Widerlager erreichen und für den anschließenden „Verschub“ der Nordbrücke abgebaut werden. Denn wenn alles glatt geht, soll es nach diesem Schema sofort mit den Stahlbauarbeiten für die Nordbrücke weitergehen. Wie berichtet, hat die Autobahn GmbH zugesichert, den Verkehr auf der Südbrücke noch 2023 für den Verkehr freizugeben. Die Nordbrücke, für die einer ihrer ebenfalls drei Pfeiler schon sichtbar in die Höhe gewachsen ist, soll Mitte 2025 folgen.

Erst wenn alle vier „Verschübe“ vollzogen sind, wird die im Rohbau fertige Brücke auf ihre Lager abgesenkt, womit sie dann ihre Endposition gefunden hat. „Wir legen großen Wert auf Qualität“, sagt der für den Brückenbau zuständige Bereichsleiter der Autobahn GmbH, Matthias Achauer. Jede Schweißnaht werde aufwendig kontrolliert und der Korrosionsschutz der Stahlteile sorgfältig kontrolliert. Obwohl die Stahlteile vom Werk aus mit drei Schutzschichten versehen sind, kommen vor dem Einbau in die Brückenkonstruktion noch vier weitere hinzu. Den „Verschub“ der Brückensegmente, der eigentlich ein hydraulisches Ziehen mit schweren Stahlseilen ist, bezeichnet Autobahn GmbH-Niederlassungsleiter Ulrich Neuroth als bewährte Methode, wie sie schon im alten Ägypten angewandt worden sei. Es würden überdies alle Möglichkeiten zur Vorfertigung der Stahlelemente genutzt, damit Verzögerungen möglichst vermieden werden. Wer als Autofahrer die Abfahrt Mainzer Straße der A 66 mit Ziel Wiesbaden nimmt, der kann die für das zweite Brückensegment schon angelieferten und zwischengelagerten Teile sehen. Sie werden nun an den Montageplatz für das zweite Brückensegment transportiert.

Der Einschub des ersten Abschnitts der neuen Südbrücke gilt der Autobahn GmbH als „Meilenstein“ bei der Wiederherstellung der Verbindung der Autobahn 66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Nach Fertigstellung der Südbrücke werden für die täglich bis zu 80 000 Fahrzeuge provisorisch zwei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt und zwei Fahrstreifen in Richtung Rheingau eingerichtet. Ein Verfahren, wie es derzeit bei der Schiersteiner Brücke praktiziert wird, bis dort die östliche Brückenhälfte im Sommer nächsten Jahres für den Verkehr endlich freigegeben werden kann.

Anne Rethmann, Geschäftsführerin Finanzen der Autobahn GmbH des Bundes versicherte, dass alle Möglichkeiten geprüft werden, um Zeitgewinne zu erzielen. Die beiden Hälfte der Salzbachtalbrücke werden jeweils rund 15 000 Kubikmetern Stahlbeton mit rund 2800 Tonnen Bewehrungsstahl sowie einem Stahlüberbau von rund 5800 Tonnen bestehen. Beide Brücken werden von jeweils drei Pfeilern getragen, sodass sie jeweils aus insgesamt vier Brückenfeldern bestehen werden. Für die neu konzipierte Entwässerung der Brücke ist der Bau von insgesamt drei Regenrückhaltebecken notwendig.

Die Autofahrer in der Region werden sich zwar bis mindestens Ende 2023 weiter gedulden müssen. Weitere Sperrungen der Mainzer Straße für die drei noch ausstehenden „Verschübe“ können ihnen laut Achauer aber vielleicht erspart werden, wenn die Autobahn GmbH am Ende der Aktion eine zufriedenstellende Bilanz gezogen hat.