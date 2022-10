„NSU 2.0“-Drohschreiben : Verteidigung kritisiert „unverhältnismäßig hohe Strafmaßforderung“

Im Prozess um die „NSU 2.0“-Drohschreiben haben Nebenklage und Verteidigung in ihren Plädoyers vor dem Frankfurter Landgericht die Staatsanwaltschaft kritisiert. Die Anwältin der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Die Linke) sah, anders als die Anklagebehörde, den Tatbestand einer besonders schweren Nötigung erfüllt. Die Drohschreiben gegen ihre Mandantin als Mitglied des Parlaments sei auch ein Angriff gegen die Demokratie, sagte sie am Donnerstag, ohne ein konkretes Strafmaß zu fordern.

Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten gegen den Angeklagten Alexander M. gefordert. Verurteilt werden solle er unter anderem wegen Beleidigung und versuchter Nötigung, Störung des öffentlichen Friedens und Volksverhetzung.

Die Verteidiger von M. warfen der Staatsanwaltschaft vor, in ihrem Plädoyer nicht auf die Ergebnisse der Beweisaufnahme vor Gericht, sondern nur auf das Ermittlungsverfahren eingegangen zu sein. Ihr gehe es vor allem um die „Ablenkung von Missständen in kleinen Teilen der Frankfurter Polizei“. Zudem habe die Staatsanwaltschaft eine „unverhältnismäßig hohe Strafmaßforderung“ gestellt. Bei den dem Angeklagten vorgeworfenen Taten handele es sich überwiegend um Vergehen, nicht um Verbrechen.

Mehr zum Thema 1/

M. ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft der Verfasser von insgesamt 81 Drohschreiben, die per E-Mail, Fax oder SMS an Rechtsanwälte, Politikerinnen, Journalistinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens gerichtet und mit „NSU 2.0“ unterzeichnet waren. Die Staatsanwaltschaft hält M. auch für Bombendrohungen gegen Gerichte verantwortlich.

M. hatte die Vorwürfe in dem Verfahren zurückgewiesen. Der Absender „NSU 2.0“ spielt auf die rechtsextreme Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) an. Erste Adressatin der Schreiben war die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, die im Münchner NSU-Verfahren Angehörige von Opfern der rechtsextremen Terrormorde als Nebenkläger vertrat. Bei den Ermittlungen zu dem Drohschreiben stießen die Ermittler auf eine Chatgruppe mit rechtsextremen Inhalten in dem Frankfurter Polizeirevier, in dem die persönlichen Daten von Basay-Yildiz abgerufen worden waren.