Gelungener Naturschutz? : Störche als Plage

Vorsichtig staksend schreitet er durch die Wiesen. Offensichtlich auf der Suche nach Nahrung. Was haben wir uns gefreut, als wir vor einigen Jahren beim Spaziergang den ersten Weißstorch entdeckten. Was damals Begeisterung auslöste, ist mittlerweile schon fast Normalität. Zumindest in der Wetterau, die durch die erfolgreiche Arbeit des Auenverbunds zu einem bevorzugten Lebensraum des Vogels wurde. Jahrelange Bemühungen des Naturschutzes haben dazu geführt, dass hier wieder mehr als 100 Paare brüten. „Mitte der achtziger Jahre gab es hier so gut wie keine Störche mehr, die Population war nahe null“, sagt Michael Schwarz, der damals für die Untere Naturschutzbehörde die Pläne begleitete.

Doch der Erfolg bekommt zarte Risse. Hier und da fragt man sich, wie man mit dem Vogel umgeht, der das filigrane Gleichgewicht des Ökosystems herausfordert. Ein ausgewachsener Storch benötigt etwa 16 Mäuse oder 500 Regenwürmer am Tag, um satt zu werden. So ein fleißiger Mäusefänger ist bei den Landwirten beliebt. Doch der Speiseplan des Storchs umfasst neben Mäusen, Maulwürfen und Schnecken auch gefährdete Arten wie den Kiebitz. Die hübschen Vögel mit dem kecken Scheitel sind dieser Tage so selten wie einst der Storch. Da wird um jedes einzelne Tier gekämpft. Wird also ein Kiebitz-Junges vom Storch geschnappt, dann erregt das die Gemüter. Auch Hasennachwuchs oder Rebhühner stehen auf dem Speiseplan des Storchs. Die Befürchtung: Eine Tierart wird gefördert und andere darüber vergessen.