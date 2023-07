Eine ungewöhnliche Aufgabe, die gewisse Standfestigkeit abverlangte, haben Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) aus Schwalbach am Taunus, Götz Freiherr von Berlichingen, Rechtsanwalt aus Jagsthausen und Nachkomme des Ritters „mit der eisernen Hand“, und der Seligenstädter Allgemeinmediziner Hans Jürgen Wolfring am Sonntag mit Bravour gemeistert: Beim Löffeltrunk, dem Höhepunkt des alle vier Jahre in Seligenstadt gefeierten Geleitsfests, galt es, jeweils einen riesigen Holzlöffel, gefüllt mit einem Liter Wein, in einem Zug restlos zu leeren. Tausende Zuschauer verfolgten, wie die drei Löffelritter-Kandidaten auf der Bühne vor dem Rathaus die mit einer hölzernen Kette am Hals befestigten Löffel vorsichtig an den Mund hoben, um keinen Tropfen zu verschütten.

Faeser legte ein beachtliches Tempo an den Tag: Sie konnte das ausgetrunkene Gefäß dem Publikum als Erste präsentieren. Erst mit deutlichem Abstand folgten Freiherr von Berlichingen und Wolfring. Ob es daran lag, dass Faesers Löffel aus einem anderen Gefäß gefüllt worden war als die Löffel der männlichen Kandidaten? Mit zweifachem Ritterschlag auf Schulter und Gesäß durch Löffelmeister Peter Sulzmann wurden die drei in die „Ordensbruderschaft vom Steyffen Löffel zu Seligenstadt“ aufgenommen.

Bürger holen den Geleitszug ab

Vor dem Löffeltrunk hatten die Zuschauer bei Sommerwetter ein farbenprächtiges Spektakel mit historischen Wurzeln erlebt. In früheren Jahrhunderten legten die Kaufmannszüge, die von Augsburg und Nürnberg zur Frankfurter Messe zogen, in Seligenstadt eine letzte Rast ein. Frankfurter Geleitstruppen lösten dort die Kurmainzerischen Geleitsritter ab.

Der Heimatbund Seligenstadt als Dachorganisation der örtlichen Vereine lässt diese Tradition mit dem Geleitsfest wieder aufleben, bei dem alle Akteure in Kostüme aus der Zeit um 1750 gewandet sind. Wie früher üblich, machten sich zahlreiche Seligenstädter Bürger auf, um den Geleitszug und die Kaufleute abzuholen. Den Besuchern, die dicht gedrängt am Marktplatz standen, bot sich ein buntes Bild: Unter lauten „Jubel“-Rufen zogen Schulklassen mit Lehrer, ein mainfränkischer Brautzug und Angehörige zahlreicher Zünfte, darunter Bäcker und Müller, Brauer, Fischer, Schmiede und Schlosser, Winzer und Bauern in typischer Berufskleidung an ihnen vorüber. Pferde- und Ochsengespanne, dazu mehrere Musikzüge durften nicht fehlen. Die Kaufleute wiederum brachten vollbepackte Planwagen mit.

Beim Aufenthalt des Geleitszugs in Seligenstadt entwickelte sich im Laufe der Zeit der sogenannte Hänselbrauch: Neuankömmlinge mussten den mit einem Liter Wein gefüllten hölzernen Löffel austrinken, um in die „Compagnie“ der Kaufleute aufgenommen zu werden. Der Löffeltrunk, wie er am Sonntag praktiziert wurde, greift dieses Ritual auf.

Auch Buhrufe für Faeser

Bei der Begrüßung durch „Fauth“ Hans Rolf Flechsenhar und Löffelmeister Peter Sulzmann mischten sich in den Applaus für Faeser, die auch Landesvorsitzende ihrer Partei ist, deutlich vernehmbar einige Buhrufe. Vor dem eigentlichen Löffeltrunk unterzog Examinator Markus Freudenberger die drei Kandidaten einer Prüfung. Faeser konnte dabei alle sieben Kräuter der „Grünen Soße“ aufzählen.

Freiherr von Berlichingen wusste zur Freude des Publikums den „Schwäbischen Gruß“ zu zitieren, mit dem Goethe seinen gleichnamigen Vorfahren unsterblich machte. Wolfring, der selbst viele Jahre als Löffelmeister amtierte, kannte sich mit Hippokrates aus: Der habe Wein sowohl als Medizin als auch als Gift angesehen. Wolfring appellierte an die Verantwortung des Löffelwirts, beim Einschenken des Weins „zwischen Medizin und Gift zu entscheiden“. Löffelwirt Udo Sommer ließ sich davon aber nicht beeindrucken und machte deutlich, dass er „nicht an den hippokratischen Eid gebunden“ sei.