Nachwuchs für die Justiz : „Sozialgericht, was soll das sein?“

Klein, aber fein: Beim Karrieretag der Sozialgerichte in Darmstadt stehen die Teilnehmer mit Richterinnen zusammen und befragen sie zu ihrem Berufsalltag. Obwohl sich nur neun Männer und Frauen angemeldet haben, ist das Feedback am Ende ausgezeichnet und der Nachwuchs positiv gestimmt. Bild: Stephan Lucka

Es ist ein heißer Tag in Darmstadt, schon am Vormittag heizt sich die Stadt unangenehm auf. Die Nacht war kurz, am Vorabend hat die Frankfurter Eintracht die Europa League gewonnen, in ein paar Stunden landet die Mannschaft am Flughafen und fährt anschließend Richtung Frankfurter Innenstadt. Hitze und ein historisches Sportereignis – klingt nach schlechten Vorzeichen für einen Karrieretag, der es sowieso schon schwer hat. Beim letzten Mal, im Pandemieherbst 2021, gab es nur eine einzige Anmeldung. Dieses Mal sind es neun. „5. Karrieretag Sozialgerichtsbarkeit. Ihre Zukunft in der hessischen Justiz“, steht auf dem Flyer, mit dem das Justizministerium die Veranstaltung beworben hat. Darunter ein Foto fröhlicher Richterinnen und Richter, die in ihren Roben nebeneinandersitzen und die Beine baumeln lassen.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Innen im Landessozialgericht gibt es belegte Brötchen, Filterkaffee und Saft. Die jungen Frauen und Männer, die sich angemeldet haben, kommen nach und nach den Flur mit dem Gummiboden entlang, gucken sich schüchtern um, ob sie hier richtig sind. Sind sie. Ein Aufsteller und Mitarbeiter des Gerichts weisen ihnen den Weg. Gleich geht es los. Auf dem Programm steht eine Begrüßung durch den Präsidenten des Landessozialgerichts, eine Präsentation zur Sozialgerichtsbarkeit, dann gibt es Gelegenheit, an Verhandlungen teilzunehmen und bei einem Imbiss ins Gespräch mit Richtern zu kommen. Alle nehmen brav Platz auf ihren Stühlen, der Präsident tritt nach vorn. Alles sehr freundlich, alles sehr förmlich, so stellt man sich eine deutsche Behörde vor. Ein bisschen fühlt man sich zurückversetzt in die Berufsberatung kurz vor dem Schulabschluss. Kann der Funke so wirklich überspringen?