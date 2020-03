Nachhhaltigkeit : Der Konsum und mein Verzicht

Ob ich jetzt auch zu diesen Klima-Irren gehöre? Ob ich mir nicht lächerlich vorkomme, wenn ich mir einbilde, mit einem baumwollenen Einkaufsbeutel, meiner Bambuszahnbürste und den Zahnputzkautabletten den Planeten retten zu können? Der Einzelne kann doch sowieso nichts ändern: Seit etwas mehr als einem Jahr höre ich mir das jetzt an. Seitdem ich begonnen habe, meinen Alltag zu überdenken. Zu überlegen, was ich tun kann, um dem so unfasslich düsteren Klima-Horizont wenigstens für den Privatgebrauch einen kleinen Silberstreif zu verpassen.

Warum ich das tue? Um aus dem Gefühl der Panik auszusteigen, das einen erfasst, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was man über den Zustand der Erde zu wissen glaubt. Aber auch, um herauszufinden, was man in meinem fortgeschrittenen Alter noch ändern kann. Wenn man seine mehr als 50 Jahre Lebenszeit weidlich genutzt hat, ein Hochgebirge aus Alltagsroutine und Zeug anzuhäufen, ohne allzu viele Gedanken an die Folgen zu verschwenden oder daran, ob und wozu man das alles wirklich braucht.