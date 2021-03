Nach Waffenfund im Taunus : Festgenommener Soldat unter Terrorverdacht

Im Fall des Bundeswehrsoldaten, der am Wochenende von Spezialkräften festgenommen worden war, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag die Ermittlungen übernommen. Mittlerweile wird der Mann verdächtigt, einen Terroranschlag geplant zu haben. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte auf Nachfrage, dass bei dem Einundzwanzigjährigen ein Schriftstück gefunden wurde, aus dem sich der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ergebe. Laut einem Bericht des Hessischen Rundfunks trug das betreffende Schriftstück den Titel „Wie man die Macht in Deutschland übernehmen könnte“.

Die Ermittlungen hatte zuvor die Staatsanwaltschaft Hanau geführt, Frankfurt ist aber in Hessen für Terror-Verfahren zuständig. Laut der Sprecherin ist der Vorgang am Dienstag in Frankfurt eingegangen, der Verdacht werde nun geprüft.

Der Soldat soll am Standort Pfullendorf in Baden-Württemberg eingesetzt sein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll er über längere Zeit illegal Waffen und Munition gehortet und sich rechtsextrem geäußert haben. Wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß, seien noch zwei weitere Männer festgenommen worden, alle drei sitzen in Untersuchungshaft. Einer davon soll der 63 Jahre alte Vater des Soldaten sein, der andere der 20 Jahre alte Bruder. Letzterer soll sich den Behörden am Sonntagabend gestellt haben.

Bei Durchsuchungen der Wohnungen und Diensträume des Soldaten stellten die Ermittler scharfe Schusswaffen, Munition, Sprengstoff, Schriftstücke und Datenträger sicher.