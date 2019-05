Nach Schüssen in Frankfurt : Die Festgenommenen schweigen

Schüsse fallen, Messer kommen zum Einsatz: Noch ist unklar, was zu der Auseinandersetzung von vier Männern in der Frankfurter Innenstadt führte. Nun gibt es neue Informationen über die Festgenommenen.

Nach den Schüssen in der Frankfurter Innenstadt mit zwei Leichtverletzten sind die Hintergründe weiter unklar. Die vier festgenommenen Männer hätten bisher keine Angaben gemacht, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Die Spurensicherung sei inzwischen abgeschlossen. In der Nacht seien Zeugen befragt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatten sich vier Männer vor einem Lokal in der Nähe der Konstablerwache getroffen, sagte der Polizeisprecher. Dabei handelte es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Kelsterbach, einen 32 Jahre alten Mann aus Rüsselsheim, einen 46 Jahre alten Mann aus Frankfurt sowie einen 38 Jahre alten Mann aus Kassel. Aus noch unbekannten Gründen kam es zum Streit, in dessen Verlauf der 46 Jahre alte Mann leicht am Bein verletzt wurde. Der 38 Jahre alte Mann erlitt den Angaben zufolge eine leichte Schnittverletzung am Oberkörper. Eine Schusswaffe wurde aufgefunden, zwei Messer wurden sichergestellt.

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort, Anwohner wurden am Dienstag via Twitter dazu aufgerufen, den Einsatzort in der Nähe der Konstablerwache in der Fußgängerzone der Mainmetropole zu meiden. Zeugen, die die Polizei alarmiert hatten, hatten von Männern gesprochen, die sich schießend in Richtung Konstablerwache bewegten. Nach den Festnahmen am Abend gab die Polizei dann Entwarnung.