Wie Städte nun Geld anlegen : Schwierige Lehren aus der Greensill-Pleite

Für hohe Guthaben auf ihren Konten drohen Kommunen weiter Strafzinsen. Wie soll etwa die Stadt Gießen überschüssige Gelder künftig am besten anlegen? Es geht dabei im Zweifel um Millionensummen. Doch auch knapp 15 Monate nach dem von der Insolvenz der Greensill Bank ausgelösten Schock steht die Antwort aus. Die Universitätsstadt an der Lahn gehört zu jenen deutschen Kommunen, die Geld bei diesem Bankhaus investiert hatten. Sie hat zehn Millionen Euro im Feuer. Wie viel die Gießener davon wiedersehen werden und wann das der Fall sein könnte, ist unklar. Privatanleger sind längst entschädigt worden. Sie haben von der Einlagensicherung profitiert. Diese Art Schutzschirm gilt aber nicht für Städte und Gemeinden. Deshalb müssen alleine in Hessen zum Beispiel auch Eschborn, Schwalbach und Wiesbaden um ihre Greensill-Millionen bangen.

Das Büro von Insolvenzverwalter Michael Frege nennt öffentlich nicht die Summe der beschlagnahmten Insolvenzmasse. Auch äußert es sich zu Dritten nicht zu den Aussichten für einzelne Gläubiger unter den betroffenen Städten: „Die Kommunen werden von uns direkt über den Stand des Insolvenzverfahrens unterrichtet. Dazu zählen auch Informationen über die Aussicht, Quotenzahlungen zu erhalten.“

Klar ist derweil: Geld rentierlich anlegen kann die Kämmerei der Stadt Gießen bis auf Weiteres nicht. Es gilt weiter die von der ehemaligen Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) infolge der Insolvenz verhängte Anlagesperre, wie eine Sprecherin mitteilt. Das heißt: Fest- und sogar Tagesgelder sind für den mittlerweile von Frank-Tilo Becher (SPD) geleiteten Magistrat tabu. „Liquiditätsüberschüsse bleiben auf den Bankkonten stehen“, erläutert sie. Dafür werden Strafzinsen fällig. Wie hoch sie ausfallen, mag die Sprecherin nicht sagen.

Anlage als fast zinsloses Risiko

Nennenswerte Zinsen hat die Stadt nicht zu erwarten. Allerdings nimmt sich auch der von der Greensill Bank ehedem ausgelobte Zinssatz rückblickend als gering aus: 0,1 Prozent hatte das Kreditinstitut geboten. Das war zwar mehr, als die kommunale Kundschaft von anderen Banken erhalten sollte. Letztlich entpuppte sich die Offerte aber als fast zinsloses Risiko. Dabei hatte die Stadt Gießen ebenso wie Eschborn, Schwalbach oder auch Wiesbaden eher einen risikolosen Zins angestrebt.

Alles in allem haben hessische Städte rund 82 Millionen Euro bei Greensill angelegt. Dies teilte das Innenministerium vor einem Jahr mit. Den größten Anteil mit 35 Millionen Euro hat Eschborn im Main-Taunus-Kreis überwiesen, dahinter folgen Schwalbach mit 19 Millionen, Wiesbaden mit 15 Millionen, Gießen mit zehn Millionen, Hanau mit zwei Millionen und Schauenburg im Kreis Kassel mit einer Million Euro. Landkreise hätten kein Geld bei der Bank angelegt.

Beratung und Risikoanalyse vernachlässigt

Welche Lehren im Einzelnen aus der Greensill-Pleite zu ziehen sind, wird nicht alleine die grün-rot-rote Koalition im Gießener Rathaus bestimmen. Vielmehr soll das eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit der Kämmerei klären. Laut Stadtsprecherin haben die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe bisher die Frage des Kontrahentenrisikos besprochen, womit in diesem Fall das Ausfallrisiko nach einer Kapitalanlage gemeint ist. Zudem haben Stadtpolitiker und Kämmerei die Themen Sicherheit und Beratung erörtert. Sie griffen damit eine Kritik der Kommunalaufsicht auf. Das Regierungspräsidium Mittelhessen hatte bemängelt, die Stadt habe sich nur über Laufzeiten, Zinskonditionen und das Rating der möglichen Kreditinstitute informiert, aber darüber hinaus keine weitere Beratung eingeholt und keine Risiken geprüft. Entsprechend dünn waren die zwei Ordner, die der Magistrat im vergangenen Jahr einem eigens gebildeten Akteneinsichtsausschuss zur Verfügung stellte.

Unklar sei noch, wie mit sogenannten nachhaltigen Anlagen umzugehen sei – wobei unter diesen Begriff grundsätzlich außer entsprechend gekennzeichneten Staatsanleihen auch Investmentfonds auf Aktien und Zinspapiere fallen können. Kann die Stadt Gießen zum Beispiel mit ausfallsicheren Bundesanleihen hinterlegte börsengehandelte Indexfonds kaufen, sogenannte ETF? Auch die Antwort auf diese Frage steht aus. Wertpapiere dieser Art können Anleger werktäglich erwerben und wieder verkaufen, werden sie doch an der Börse gehandelt. Der Haken: Ihnen haftet ein Kursrisiko an.

Warten auf den Städtetag

Wie aus dem Kreis der Stadtpolitiker verlautet, hatten sie auf eine Leitlinie vom Hessischen Städtetag gehofft. Doch diese Hoffnung hat sich als trügerisch erwiesen. „Bisher hat der Hessischen Städtetag nach Greensill leider noch keine neu erarbeitete Musteranlagenrichtlinie veröffentlicht“, teilt Vera Strobel mit, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Der Städtetag hat nach eigenen Angaben vielmehr seinen Mitgliedern die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgelegte Onlinebroschüre zur Einlagensicherung bereitgestellt und sie erläutert. Dazu habe er auf Mindestanforderungen an das Finanzmanagement bei Einrichtungen des Bundes verwiesen. Was die Kommunen daraus ableiten, ist wiederum ihre Sache.

Zur Sommerpause sollten die neuen Anlagerichtlinien der Stadt im Grunde eigentlich stehen. So sei es ursprünglich geplant gewesen, sagte SPD-Fraktionschef Christopher Nübel. Daraus wird aber nichts werden. Erst einmal muss die Kämmerei nun Formulierungsvorschläge für die Änderungen an den Regeln zur Kapitalanlage erarbeiten und der Arbeitsgruppe zuleiten. Danach gelte es für die Stadt, sich nicht zuletzt mit der Kommunalaufsicht abzustimmen und etwaige Ergänzungen aufzunehmen. Wie Strobel erläuterte, sollen die zuständigen Gremien voraussichtlich Ende des Jahres über die neuen Richtlinien befinden.