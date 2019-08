Aktualisiert am

Nach Frankfurter Gewalttat : Gefahrenzone Bahnhof

Zeichen von Trauer: Reisende haben Blumen abgelegt, um des umgebrachten Kindes zu gedenken. Bild: Imago

Muss rund um die Gleise mehr Kontrolle herrschen? Nach dem Mord an einem Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof wird so intensiv über Sicherheit diskutiert wie lange nicht. Die Bundespolizei will künftig mehr Präsenz zeigen.