Wetter zum Sommeranfang : Jetzt wird es heiß!

Abkühlung: Besonders am Mittwoch bietet sich ein Schwimmbadbesuch an Bild: dpa

In der Mitte Deutschlands bleibt es von wolkigen Phasen abgesehen sommerlich. So wechseln sich in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Start der neuen Woche Wolken und Sonne ab. Nach einem bewölkten Montagmorgen mit etwas Regen lockere es sich am Vormittag zusehends auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Temperaturen von 25 bis 28 Grad werde es dann zum Nachmittag hin immer sonniger.

Überwiegend heiter und trocken wird es nach Angaben der DWD-Meteorologen auch am Dienstag, dazu steigen die Temperaturen auf 26 bis 30 Grad. Im höheren Bergland in Hessen werden maximal 24 Grad erreicht. Am Mittwoch steigen die Temperaturen weiter leicht an und es werden 27 bis 31 Grad erreicht. Nach einem sonnigen Tag werden dann zum Mittwochabend einige Quellwolken erwartet, es bleibt aber trocken.

So wird das Wetter in Ihrer Region

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterscheiden sich die Temperaturen kaum von denen in Hessen: Sie steigen jeden Tag ein wenig an: Am Montag werden Höchstwerte von 25 bis 28 Grad erreicht, im Bergland sind bis zu 23 Grad möglich. Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad, am Mittwoch werden bis zu 32 Grad erreicht, wie es weiter hieß.

Ab Mittwoch gibt es Schwimmbadwetter.