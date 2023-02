Nach dem Attentat von Hanau : Die Wunden verheilen nicht

Sie hießen Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Am 19. Februar 2020 wurden sie brutal aus dem Leben gerissen, als Tobias R. auf sie schoss und tödlich verletzte. Der Mörder wohnte bei seinen Eltern in einem Reihenhaus in der Hanauer Weststadt, dem Viertel, aus dem mehrere seiner Opfer stammten und in dem einer der Anschlagsorte liegt.

Nachbarn beschrieben den Mann als unauffällig und zurückhaltend. Er habe sich um seine demente Mutter gekümmert, sie oft mit dem Rollstuhl herumgefahren. Den abgrundtiefen Hass, der sich in ihm auf Menschen mit ausländischen Wurzeln aufgestaut hatte, konnte man ihm nicht ansehen. Nur über das Internet sendete Tobias R. klare, beunruhigende Botschaften. Nach den tödlichen Schüssen auf dem Heumarkt in der Innenstadt und dem Kurt-Schumacher-Platz fuhr er die wenigen Meter zum Wohnhaus.