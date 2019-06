Aktualisiert am

Pläne für Multifunktionsarena am Frankfurter Flughafen

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Megaprojekt :

FAZ Plus Artikel Megaprojekt : Pläne für Multifunktionsarena am Frankfurter Flughafen

So soll das geplante Megaprojekt für den Frankfurter Flughafen aussehen. Bild: ©Archimation 2016

Für 300 Millionen Euro will ein kanadischer Investor die Arena „The Dome“ für 23.000 Zuschauer am Frankfurter Flughafen bauen. Die Halle wäre die größte ihrer Art in Europa.