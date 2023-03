Ort der Trauer: Eine Gedenkstätte auf dem Friedhof in Frankfurt-Höchst erinnert an den getöteten Schüler. Bild: Rosa Burczyk

Das Wasser steht beinahe, es fließt nur langsam, am Rand sieht man Gras und Gestrüpp – und das Gitter, das den Zugang zum Liederbachtunnel versperrt. Früher war das anders. Da war die dunkle Unterführung am Bahnhof Frankfurt-Höchst offen. Wer es eilig hatte, konnte durch sie hindurchhuschen. Kinder, hieß es, hätten sich vor dem unbeleuchteten Tunnel gegruselt. Es galt als Mutprobe, durch den 112 Meter langen schmalen Durchgang zu laufen – bis sich dort eines der grausamsten Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik ereignet hat. Danach wurden die Eingänge vergittert.

Diese Tat ist 25 Jahre her. Am 26. März 1998 wurde Tristan Brübach an diesem Ort getötet. Ein Junge, 13 Jahre alt, der von seinen Schulkameraden mal als selbstbewusst, mal als introvertiert beschrieben wurde. Einer, der es nicht einfach hatte als Jugendlicher. Seine Mutter war früh gestorben. Sein Vater zog ihn allein auf, aber der Schüler war oft sich selbst überlassen. In der Gegend um den Höchster Bahnhof soll er häufig seine Zeit verbracht haben. So wie auch an seinem Todestag. Es gibt eine Videoaufnahme, die Tristan Brübach am Bahnhof an einem Kiosk zeigt. Um 15.20 Uhr wird er in der nahe gelegenen Bruno-Asch-Anlage mit zwei Männern sitzend auf einer Bank gesehen.