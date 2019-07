Haus abermals durchsucht : Ermittlung gegen Stephan E. wegen Angriffs auf Flüchtling

Im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gibt es einem Medienbericht zufolge weitere Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen. Wie „Spiegel Online“ am Donnerstagabend berichtete, soll Stephan E. an einem Angriff auf einen Flüchtling im Jahr 2016 beteiligt gewesen sein. Ermittler hätten am Donnerstag das Haus des Mannes in Kassel abermals durchsucht, heißt es in dem Bericht.

Hintergrund seien „Ermittlungen in einem bislang ungeklärten Altfall“, wird ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel zitiert. Gegen den Beschuldigten bestehe „der Anfangsverdacht einer Straftat“. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht.

Nach Informationen des „Spiegel“ geht es um den Angriff auf einen irakischen Flüchtling am 6. Januar 2016. Der 22-jährige Asylbewerber sei in Lohfelden im Landkreis Kassel mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Fall ist demnach bis heute ungeklärt.

Wie die Ermittler auf Stephan E. als Tatverdächtigen kamen und worin der Anfangsverdacht gegen ihn besteht, blieb dem „Spiegel“ zufolge zunächst unklar. Der damalige Tatort liegt demnach jedoch nur wenige Kilometer vom Haus des Verdächtigen entfernt.

Lübcke war Anfang Juni aus nächster Nähe erschossen worden. Die Ermittlungen in dem Fall führt die Bundesanwaltschaft, die von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat ausgeht. Der Tatverdächtige Stephan E. legte nach seiner Festnahme zunächst ein Geständnis ab, zog dieses später aber wieder zurück.