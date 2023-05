Mord an zwei Kindern in Hanau

Mord an zwei Kindern in Hanau :

Mord an zwei Kindern in Hanau : Ankläger sieht besondere Schwere der Schuld

Im Hanauer Prozess um den Mord an zwei Kindern im vergangenen Jahr hat die Staatsanwaltschaft nicht nur eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Sie hat außerdem beantragt, die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten, des Vaters des Geschwisterpaars, festzustellen. Das bedeutet, eine Entlassung auf Bewährung wäre nach 15 Jahren im Gefängnis so gut wie ausgeschlossen. Die Nebenklage, die Vertretung der Mutter der getöteten Kinder, schloss sich dieser Forderung an.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Verteidigung stellte am Montag keinen Strafantrag. Aus dem Plädoyer geht aber hervor, dass auch aus Sicht der Verteidigung nur eine lebenslange Gefängnisstrafe wegen Mordes an zumindest einem der beiden Kinder in Frage kommt. Allerdings sprach sie sich nicht für die besondere Schwere der Schuld aus, so dass nach 15 Jahren eine Aussetzung der Strafe auf Bewährung geprüft werden könnte.

Der heute 48 Jahre alte Inder Jit S. hat nach Überzeugung des Staatsanwalts seine beiden lebensfrohen Kinder getötet, um sich an der Mutter, seiner früheren Ehefrau, für die Trennung zu rächen, wie Oliver Piechaczek am Montag in seinem Plädoyers ausführte. Weil der Angeklagte gegen sie und die Kinder mehrfach gewalttätig gewesen sei, habe die Frau ihn verlassen. Mit den Kindern sei sie in eine Wohnung in Hanau gezogen, um sich und den Nachwuchs vor seinen jähzornigen Ausbrüchen zu schützen. Der Vater sei an einem frühen Morgen im Mai des vergangenen Jahres zu der Wohnung gekommen, habe gewartet und aus Entfernung zugesehen, wie die Frau das Haus verließ und in einen Bus zur Arbeit stieg.

Tat aus Wut und Narzissmus

Danach habe der Mann vor der Wohnungstür gelauert und den Moment abgepasst, als die Kinder die Tür geöffnet hätten, um zur Schule zu gehen. Der Vater habe zuerst die sieben Jahre alte Tochter auf ein Bett gedrückt und ihr zweimal in den Hals geschnitten. Dafür sprächen Blutspuren auf dem Bett. Der elf Jahre alte Bruder sei nach diesem Anblick vom Balkon im neunten Stock gesprungen. Die Spuren sprächen nicht dafür, dass der Vater den Jungen hinuntergestoßen habe. Dass der Junge schon vor dem Angriff auf das Mädchen gesprungen sei, wie vom Angeklagten gegenüber einem Gutachter angegeben, sei nicht plausibel.

Das Mädchen habe nach den Schnitten in den Hals noch 20 bis 30 Sekunden gelebt und sei auf den Balkon gegangen, um nach dem Bruder zu sehen – und sei dort zusammengebrochen. Todesursache sei Verbluten zusammen mit dem Einatmen von Blut und Luft im Blutkreislauf. Der Junge sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber an den Sturzverletzungen gestorben.

Der Staatsanwalt beschrieb den Angeklagten als narzisstisch. Die Trennung habe er als „Majestätsbeleidigung“ empfunden und diese tiefe Kränkung nicht verwinden können. Anders als bei anderen „Trennungstötungen“ habe sich in diesem Fall die Wut nicht gegen die Frau gerichtet, sondern gegen die Kinder. Auf sie sei der Mann eifersüchtig gewesen.

Mehr zum Thema 1/

Bei seiner Rache habe der Angeklagte aus einem niedrigen Beweggrund gehandelt und die Kinder heimtückisch getötet. Mit diesen zwei Mordmerkmalen könnte die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Der Vater habe von Anfang an den Plan gehabt, seine Kinder zu töten. Die Anwältin der Ehefrau, Frederike Vilmar, sagte, die Mutter werde ihr Leben lang „maximalen Schmerz“ durch die Qual des Todes ihrer Kinder ertragen müssen. Genauso das habe der Angeklagte so gewollt.

Auch der Verteidiger spricht vom Leid der Mutter

Der Verteidiger Stefan Bonn nannte den Tod der beiden Kinder eine Tragödie und sprach vom „unermesslichen Leid“ ihrer Mutter. Nach seiner Auffassung muss allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte von Anfang an die Absicht hatte, seine Kinder zu töten. Möglich sei, dass er am Morgen des Tattages noch hin- und hergerissen gewesen sei und die wirre Vorstellung gehabt habe, Sohn und Tochter mit nach Indien nehmen zu können.

Der Anwalt hielt die Überlegung für „prüfenswert“, dass der Mann nicht aus Hass auf seine frühere Frau gehandelt habe, sondern „durchgedreht“ sei, als die Kinder nicht hätten mitkommen wollen. Möglich sei, dass der Junge schon vor der Attacke auf das Mädchen vom Balkon gesprungen sei. Die Schnitte in den Hals der Tochter seien als Angriff auf ein wehrloses Opfer zu werten. Das Gesetz wertet das als Mord.

Der Verteidiger sagte, ein niedriger Beweggrund, ein zweites Mordmerkmal, müsse allerdings nicht angenommen werden. Vielmehr könne der Mann, geprägt von einer Erziehung in Indien nach patriarchalischen Werten, aus Verzweiflung über den mit der Trennung verbundenen Ehrverlust gehandelt haben. Als Vater sei er streng gewesen, habe aber in materieller Hinsicht für die Familie gesorgt. In seinem „letzten Wort“ drückte der Angeklagte sein Bedauern über den Tod der Kinder aus. Die Schwurgerichtskammer will ihr Urteil am Freitag verkünden.