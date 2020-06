Aktualisiert am

Mord an Walter Lübcke

Mord an Walter Lübcke :

Mord an Walter Lübcke : Razzia wegen Hetze im Netz

In mehreren Bundesländern ist die Polizei gegen Verfasser von Hasskommentaren vorgegangen, die im Zusammenhang mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke stehen. Zahlreiche Wohnungen wurden durchsucht.

Einsatz: Polizisten während einer Razzia in Hessen Bild: dpa

Seit dem frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei in Hessen und in elf weiteren Bundesländern die Wohnungen von Personen durchsucht, die Hasskommentare im Zusammenhang mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ins Internet gestellt haben. Die Aktion wurde geleitet vom hessischen Landeskriminalamt (LKA) und der bei der hessischen Generalstaatsanwaltschaft ansässigen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Zudem waren Staatsanwaltschaften weiterer elf Bundesländer beteiligt.

Insgesamt richtet sich der Verdacht gegen 40 Beschuldigte, denen vorgeworfen wird, „vornehmlich in verschiedenen sozialen Netzwerken„ strafrechtlich relevante Äußerungen zum Nachteil von Walter Lübcke getätigt zu haben“, teilten LKA und Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Allein die Ermittlungen der hessischen Behörden richten sich gegen fünf Männer und eine Frau im Alter von 25 bis 62 Jahre aus den Landkreisen Werra-Meißner-Kreis,

Kassel, Landkreis Gießen, Marburg, Darmstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg. Gegen sie besteht der Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, der Billigung von Straftaten sowie des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener.

Zahlreiche Kommentare gesichert

Die Ermittlungsverfahren gegen die weiteren 34 Beschuldigten mit Wohnsitzen außerhalb von Hessen werden durch die örtlich zuständigen Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften geführt. Durchsucht wurden Objekte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Schon in den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Kommentare, die im Internet zu lesen waren, seitens der Behörden gesichert und ausgewertet. Seit Mitte September 2019 führt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gemeinsam mit dem LKA eine Arbeitsgruppe, die sich speziell mit der Verbreitung von Hasskommentaren befasst.

