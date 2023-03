Aktualisiert am

Nur wenige Tage nach dem Fahndungsaufruf im Mordfall der 15 Jahre alten Schülerin Jutta Hoffmann, die im Juni 1986 getötet worden ist, haben Ermittler den Fall nun aufgeklärt. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Hessische Landeskriminalamt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten, richtet sich der Tatverdacht gegen einen 61 Jahre alten Mann aus Bensheim. Er wird dringend verdächtigt, die Schülerin aus dem Odenwald nach einem Freibad-Besuch in Lindenfels ermordet zu haben.

Der Beschuldigte ist für die Behörden kein Unbekannter. Den Angaben zufolge ist er mittlerweile wegen Sexualdelikten und anderer Vergehen verurteilt worden. Seit dem Jahr 2012 befindet er sich aufgrund eines Urteils des Landgerichts Kiel im Maßregelvollzug in einem psychiatrischen Krankenhaus in Norddeutschland.

Er wurde am heutigen Donnerstag dem Ermittlungsrichter in Darmstadt vorgeführt. Nach der Verkündung des Haftbefehls wurde er wieder in die geschlossene psychiatrische Einrichtung zurückgebracht. Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen.

Psychische Erkrankung des Täters

Zum Zeitpunkt des Mordes von Jutta Hoffmann war er den Angaben zufolge allerdings noch nicht als Sexualstraftäter bekannt. Damals sei er vor allem wegen Vermögensdelikten aufgefallen. Die psychische Erkrankung wird nun im Zusammenhang mit dem Mord an Jutta Hoffmann abermals geprüft, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt der F.A.Z. mit. Möglicherweise habe er diese Tat in völliger Zurechnungsfähigkeit begangen.

Zum genauen Tathergang beziehungsweise zu der Frage, ob dieser inzwischen rekonstruiert werden konnte, halten sich die Ermittler bedeckt. Sie gehen jedoch davon aus, dass der damals Vierundzwanzigjährige die damals 15 Jahre alte Jutta Hoffmann am 29. Juni 1986 auf ihrem Heimweg abgepasst habe. Sie war zuvor mit Freunden im Freibad ihres Heimatortes.

Zudem steht inzwischen fest, dass er sie anschließend in einem Waldstück ganz in der Nähe ihres Elternhauses in Lindenfels vergewaltigt und ermordet hat. Der Beschuldigte macht aktuell zu dem Vorwurf keine Angaben, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt.

Auf die Spur des Beschuldigten waren die Ermittler gekommen, nachdem die Spurenträger abermals analysiert worden waren. Dabei wurde die DNA des Bensheimers festgestellt. Schließlich erhärtete sich der Tatverdacht „im Zuge der weiteren umfassenden und aufwendigen Ermittlungen“, wie ein Sprecher sagt.

Auch der abermalige Zeugenaufruf, den die Ermittler vor etwa zwei Wochen öffentlich gemacht hatten, habe etwas erbracht. Nach den Worten von Oberstaatsanwalt Robert Hartmann hat tatsächlich ein Hinweis den Tatverdacht gegen den Bensheimer insoweit erhärtet, „dass in der Gesamtschau ein dringender Tatverdacht gesehen werden konnte“.

Aufsehen erregt hatte der Fall, weil der Tag, an dem Jutta Hoffmann als vermisst gemeldet wurde, der Tag des WM-Endspiels Deutschland gegen Argentinien war. Die Polizei fokussierte ihre Fragen dahingehend und wollte unter anderem wissen, ob jemand an diesem besonderen Abend etwas aufgefallen war. Zum Beispiel, ob jemand, der ursprünglich mit Freunden das Spiel schauen wollte, unerwarteterweise nicht aufgetaucht sei. Oder ob sich jemand verdächtig verhalten habe.

Wie Hartmann weiter sagte, zeigt dieser Fall, „dass es immer wieder lohnt, Mordfälle auch nach so vielen Jahren aufzugreifen. Das ist eine schöne Bestätigung der Arbeit aller Ermittler.“