In Wiesbaden ist eine 81 Jahre alte Frau getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei erst am Montag berichteten, war der Leichnam der Seniorin am Samstagnachmittag in ihrem Wohnhaus im Stadtteil Klarenthal von einer Nachbarin und einer Familienangehörigen entdeckt worden. Die Bluttat soll zwischen 12 und 16 Uhr geschehen sein.

Die Polizei war von den zunächst herbeigerufenen Rettungskräften alarmiert worden. Die Beamten zogen Spezialisten der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Westhessen hinzu. „Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wird von einem gewaltsamen Tod ausgegangen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei, die keine weiteren Informationen preisgab.

Die Hintergründe des Tötungsdelikts seien Gegenstand weiterer Ermittlungen, hieß es. Gesucht werden aber Zeugen, die am Samstag zwischen 12 und 16 Uhr im Umfeld der Heinz-Ranly-Straße und der Otto-Wels-Straße in Klarenthal verdächtige Beobachtungen gemacht haben.