Mord an Ayleen : Nach der Tat wirkte der Angeklagte „eher glücklich“

Was treibt Jan P. an, „was für ein Mensch“ ist er überhaupt? Im Prozess um den Mord an dem Mädchen Ayleen vor dem Gießener Landgericht rücken diese Fragen zunehmend in den Mittelpunkt. Ein psychiatrischer Gutachter soll am Ende der Beweisaufnahme seine Persönlichkeit beurteilen und feststellen, wie stark er von seinem Sexualtrieb gesteuert wird, ob er künftig eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.

Helmut Schwan Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Am Donnerstag befragte die Schwurgerichtskammer eine von vielen Chatpartnerinnen des Angeklagten als Zeugin. Sie berichtete davon, dass sie, wenige Stunden nachdem P. die Vierzehnjährige seinem Geständnis zufolge erwürgt hatte, Kontakt zu ihm über das Internet hatte. Er schickte ihr unter anderem ein Video, das zeigt, wie er sich selbst befriedigt. Auch telefonierte sie lange mit ihm. Er habe eher glücklich gewirkt, sagte die Zeugin. Als sei nichts geschehen. Eine andere Bekannte hatte am Prozesstag zuvor berichtet, P. sei an jenem Tag unbeschwert gewesen und habe von einer neuen Freundin erzählt.

Dem Dreißigjährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor, die Schülerin Ayleen A. am 21. Juli 2022 mit seinem Auto aus deren Heimatort im Südbadischen verschleppt und in der Nähe des mittelhessischen Langgöns umgebracht zu haben.

Drei Tage später eine neue Internetbekanntschaft getroffen

Die Ermittler gehen davon aus, dass er versuchte, Ayleen zu vergewaltigen; daher lautet die Anklage auf Mord und nicht auf Totschlag. Jan P. hat in seiner kurzen, von seinem Anwalt verlesenen Einlassung zu Beginn des Prozesses sexuelle Übergriffe bestritten; er habe das Mädchen „im Streit“ getötet. Anschließend brachte er die Leiche in einen See in der Wetterau und fuhr nach Hause, einen kleinen Ort in der Nähe von Wetzlar.

Drei Tage später besuchte P. seine neue Internetbekanntschaft in Sinsheim, kaufte ihr Schuhe und bestand darauf, sie nach Hause zu begleiten. In ihrem Zimmer habe er sie bedrängt, immer wieder versucht, sie aufs Bett zu ziehen. Er sei zunehmend aggressiver geworden, und sie habe ihn nur mit Mühe davon abbringen können, sie weiter zu umarmen, sagte die Zeugin am Donnerstag in der Hauptverhandlung. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn die junge Frau nicht so entschlossen aufgetreten und P. nicht klar gewesen wäre, dass Mitglieder der Familie im Haus waren.

Das Bild einer Person, die ihre sexuellen Impulse nicht steuern kann, leicht die Kontrolle über sich verliert, könnte eine Erklärung für das Verhalten und die Biographie von Jan P. sein. Der Angeklagte hat in dem Prozess bisher geschwiegen, die Zeugenauftritte mehr oder minder interessiert verfolgt.

Der Dreißigjährige hat viele Jahre in geschlossenen psychiatrischen Anstalten und betreuten Wohngruppen verbracht. Es war der Versuch, seine früh diagnostizierte Persönlichkeitsstörung zu therapieren; er gibt an, als Kind selbst sexueller Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. Die Behandlung begann, nachdem er als Vierzehnjähriger versuchte, eine Siebenjährige zu vergewaltigen, und sie dabei würgte: ein Verbrechen, das er eineinhalb Jahrzehnte später auf fatale Weise wiederholte, wenn der Prozess die Vorwürfe bestätigt.

Mehr zum Thema 1/

Wie konnte es dazu kommen, haben Mediziner und die Justiz versagt? Ein Gericht entschied Anfang 2022, die gegen P. verhängte Führungsaufsicht zu beenden. Drei Monate später nahm er über die Plattform Snapchat Kontakt mit Ayleen auf und bot an, ihr „Sugar Daddy“ zu werden, er versprach ihr Geld, wenn sie ihm Bilder sexuellen Inhalts schickte. An jenem Donnerstag Ende Juli 2022 hatte sich der Mann auf den Weg nach Baden-Württemberg gemacht. Er war fixiert darauf, Ayleen zu treffen, auch wenn sie das stets abgelehnt hatte.

Ihre Mutter schilderte vor Gericht, wie sich das Mädchen in den Wochen zuvor veränderte, kaum aus dem Zimmer wollte. Wie die sichergestellten Chats zeigen, hatte der Angeklagte den Druck auf die Vierzehnjährige erhöht und sie massiv bedroht. Am Ende sah sie wohl keinen anderen Ausweg mehr, als in sein Auto zu steigen.