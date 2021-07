Modellprojekt in Hessen : Gegen den Missbrauch auf der Matte

Gewalt in Sportvereinen gibt es immer wieder. Das Land Hessen hat ein Modellprojekt entwickelt, um die „Kultur des Hinsehens“ zu fördern. Die Trainer und Leiter des Frankfurter Turnvereins 1860 berichten, was das bringt.

Zwölf Kinder hocken auf den ausgeblichenen Matten in der Turnhalle. Still knien sie in ihren weißen Anzügen auf dem Boden. „Rei“, ruft der Trainer, und die jungen Judoka verbeugen sich voreinander. Ihr Ziel: Siegen durch Nachgeben, wie die Äste einer Weide sein, die sich unter der Last des Schnees biegen und nicht brechen. Ihr Weg: Judotraining für Kinder beim Frankfurter Turnverein 1860 im Ostend.

Beim Training lernen die Kinder, wie sie andere auf die Matte werfen. Wie sie sich mit wenig Kraft wehren. Und wie sie einander helfen können. So will es die Lehre des japanischen Kampfsports. Doch selbst zwischen Judoka, selbst im Team schützt das nicht gegen alles.