Signale aus der Modebranche : „Viele Abschlüsse zu Läden in Frankfurt kommen erst noch“

Einzelhändler in der Frankfurter Innenstadt haben es zurzeit besonders schwer. Handelsexperte Dirk Wichner verbreitet dennoch Optimismus. Positive Signale gebe es auch aus der Modebranche.

Kein Selbstläufer: Leerstand gibt es inzwischen auch an der Zeil in Frankfurt. Bild: Albermann, Martin

Herr Wichner, der Onlinehandel meldet Rekordumsätze, in den Fußgängerzonen bleiben die Besucher weg. Geht Ihnen als Makler bald die Arbeit aus?

Nein, wer sich wie wir mit Einzelhandelsflächen in Deutschland beschäftigt, der hat im Moment alle Hände voll zu tun. Die Branche steht in vielen Bereichen nicht so schlecht da, wie sie zurzeit beschrieben wird.

Die Spitzenmieten waren unter Druck, haben sich aber nach Ihrem Bericht im zweiten Halbjahr 2021 wieder stabilisiert. Das freut die Investoren, aber nicht die Mieter.