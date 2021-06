Nina Hollein : Bei ihr wird Mode zur Kunst

In New York laufe das Leben im Grunde wieder so wie vor Corona, sagt Nina Hollein. Und das Maskentragen, das dort Standard geworden war, als die Europäer noch Für und Wider diskutierten, ist rückläufig. Am 13. September soll es wieder eine der berühmten Met Galas geben. Nina Hollein wird in Nina Hollein erscheinen, was auch sonst. Und mit einem ihrer Entwürfe auch für eine andere Art von Mode plädieren: nachhaltig, besonnen, ausgetüftelt und spielerisch zugleich.

Im Kunstverein Familie Montez unter der Frankfurter Honsellbrücke muss Nina Hollein an diesem Tag keine Maske tragen. Sie werkelt im großen Ausstellungsraum ganz allein, packt die Kisten mit ihrer Kollektion aus, kümmert sich darum, dass die gleichformatigen Bilder ihres Bruders Philipp Schweiger in der richtigen Reihenfolge angeordnet werden, packt so ein paar Quadratmeter Leinwand fest an der hölzernen Rückstrebe und hebt sie um.