Mobbing in der Schule : Wenn die Pause zur Hölle wird

„Mobbing in der Schule ist ein Massenphänomen“: Der Butzbacher Norman Wolf hat es am eigenen Leib erlebt – und überlebt. Bild: Martin Albermann

Sie kamen am frühen Morgen. Die Mitschüler des damals zehn Jahre alten Norman Wolf rissen ihn aus dem Bett und zogen ihn an Händen und Füßen durch die Flure des Schullandheims. Dabei hatte der Junge noch am Vortag gedacht, jetzt endlich Freunde in seiner Klasse gefunden zu haben. Er hatte sich mit anderen unterhalten, hatte Mut gefasst und ihnen anvertraut, dass er sich in ein Mädchen aus der Klasse verliebt habe. Doch seine Vertrauensseligkeit rächte sich: Feixend und johlend trugen ihn die anderen durch die Flure, bis zu dem von ihm angehimmelten Mädchen, wie Norman Wolf erzählt. Sie ließen ihn demnach vor den Augen der versammelten Klasse auf den Boden fallen, und die Mitschülerin habe ihn nur von oben herab angeschaut und gesagt: „Ich will nichts von dir.“

Noch heute kann sich der inzwischen 28 Jahre alte Norman Wolf an das Gefühl erinnern: ausgeliefert sein – diese Scham, diese Ohnmacht. „Ich habe noch versucht, mich zu befreien, aber die waren natürlich stärker als ich“, erinnert er sich. Er habe sich so machtlos gefühlt und gedacht: „Warum bist du so naiv, warum hast du denen vertraut?“