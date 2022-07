Acht Verletzte : 35 Fußballfelder großes Waldstück in Brand

In Mittelhessen ist ein vor allem mit Nadelbäumen besetztes Waldstück in Brand geraten. Erst am Morgen konnten die Einsatzkräfte das Feuer eindämmen. Acht Helfer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

In der Nähe von Cölbe unweit von Marburg haben über Nacht und bis zum Morgen 25 Hektar Wald gebrannt. Die Fläche entspricht in etwa 35 Fußballfeldern. Am Morgen sind noch etwa 150 Feuerwehrleute und andere Helfer im Einsatz. In der Spitze waren mehr als 400 Einsatzkräfte am Ort, um die Flammen zu bekämpfen, wie ein Sprecher des Landkreises Marburg-Biedenkopf auf Anfrage sagte. Acht Feuerwehrleute seien verletzt worden und in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Helfer seien aus dem gesamten mittelhessischen Kreis angerückt, zudem seien Feuerwehrleute aus dem benachbarten Kreis Gießen zu Hilfe geeilt, 10.000 Liter Wasser inklusive. Gleichwohl waren am Morgen noch einige Glutnester im Boden, wie es weiter hieß. „Gelöscht ist der Brand noch nicht.“

Feuer auf einem Acker ausgebrochen

Um den Brand von oben zu bekämpfen, beteiligte sich vom frühen Morgen ein Hubschrauber an den Löscharbeiten. Zu diesem Zweck setzte der Pilot einen am Hubschrauber hängenden Sack auf der Oberfläche eines nahen Baggersees ab. Der Beutel füllte sich dann nach Kontakt mit dem Wasser von selbst. „Das funktioniert wie mit einem Becher, der unter Wasser gedrückt wird“, erläuterte der Sprecher. Insgesamt flog der Pilot 15 Mal über das brennende Waldstück und ließ jeweils rund 2000 Liter ab.

Das Waldstück ist vor allem mit Fichten und Kiefern besetzt, daneben standen nur wenige Laubbäume. Der Brand war nach bisherigen Erkenntnissen auf einem Acker ausgebrochen. Ob es bei Erntearbeiten zu einem Funkenflug gekommen war, wie eine Spekulation lautet, steht laut Sprecher aber dahin. Gleiches gelte für die Höhe des Schadens.