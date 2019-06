Familie Klaus will Müll aus ihrem Leben verbannen – und zeigen, dass jeder etwas für die Umwelt tun kann. Seit Jahren lebt sie nach dem Prinzip „Zero Waste“. Was heißt das?

Für die Tonne: Verpackungsmüll will Verena Klaus, so gut es geht, vermeiden, denn sie lebt nach der Philosophie „Zero Waste“. Bild: Marcus Kaufhold

Als Verena Klaus und ihr Mann im Sommer vor sieben Jahren zu einer Indien-Reise aufbrechen, ahnen sie noch nicht, dass sich ihr Leben nachhaltig verändern wird. Eine Situation ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben: Sie sitzen im Bus nach Madurai, einer Stadt im Süden des Landes. Ein adrett gekleideter Mann sammelt Plastikschälchen in einer Tüte, die vom Mittagessen seiner Familie übrig geblieben sind. Er gibt dem Busfahrer ein Zeichen, dieser fährt links ran, und der Familienvater wirft den Beutel kurzerhand aus dem Fenster in einen Fluss. Anfangs wütend, dann nachdenklich fasst die Sechsunddreißigjährige einen Entschluss: Nach ihrer Rückkehr will sie versuchen, im Alltag so wenig Müll wie möglich zu produzieren.

„Zero Waste“ nennt sich dieser Lebensstil. Seit 2015 schreibt Verena Klaus in ihrem Blog „Simply Zero“ über ihre Erfahrungen. In dem Buch „Müllkommanix“, das sie im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, gibt sie eine Anleitung, wie sich das Prinzip in kleinen Schritten in die Tat umsetzen lässt. Und sie beschreibt, wieso Zero Waste nicht zwingend eine leere Mülltonne bedeutet.