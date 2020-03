Ärztemangel auf dem Land : Mangels Nachfolger geschlossen

Fast 300 Hausarztpraxen in Hessen sind derzeit unbesetzt, die meisten davon auf dem Land. Die Sozialdemokraten im Landtag setzen auf eine Quotenregelung, CDU und Grüne auch. Aber die Regierungskoalition in Wiesbaden zögert.

Fast 300 Hausarztpraxen in Hessen sind derzeit unbesetzt. Der demographische Wandel, die Zunahme chronischer Erkrankungen, der Fachkräftemangel in Medizin und Pflege stellen das Flächenland vor enorme Herausforderungen. Wegen des hohen Durchschnittsalters der Allgemeinmediziner von 55 Jahren gingen bis zum Jahr 2030 etwa 60 Prozent in den Ruhestand, mahnt die SPD im Landtag. Dann würden aus heutiger Sicht bis zu 2500 neue Hausärzte in Hessen gebraucht.

Die Sozialdemokraten wollen dem Mangel an Hausärzten in abgelegenen Regionen mit einer Landarztquote entgegenwirken. Zehn Prozent der Medizinstudienplätze je Semester sollen für Bewerber reserviert werden, die sich vertraglich verpflichten, nach dem Studium mindestens zehn Jahre lang als niedergelassene Hausärzte in einem unversorgten Gebiet zu praktizieren. Bei der Auswahl soll die Abiturnote dann nicht so stark ins Gewicht fallen wie üblich; bisher scheitern talentierte junge Menschen an den hohen Zugangshürden, dem Numerus clausus und einer mitunter langen Wartezeit.