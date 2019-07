FAZ Plus Artikel Teure Dienstreise : Hessische Ministerin Sinemus in Erklärungsnot

Ihre erste große Reise bringt der hessischen Digitalministerin Kristina Sinemus kein Glück. Zunächst missfiel den israelischen Gastgebern, dass der dreißigköpfigen Delegation aus Wiesbaden auch ein Politiker der AfD angehörte. Zwei offizielle Gesprächstermine wurden abgesagt.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Schwierigkeiten macht aber auch die Landtagsabgeordnete Angelika Löber (SPD). Sie will im Fachausschuss oder mit Hilfe einer Kleinen Anfrage ihre Zweifel an dem Nutzen der Reise zur Sprache bringen. Dieser Debatte kann Sinemus gelassen entgegensehen. Denn die Opposition ist sich nicht einig. So meint etwa der Abgeordnete Oliver Stirböck (FDP), dass er in Tel Aviv viele neue Erkenntnisse gewonnen habe.