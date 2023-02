Von der Luxussuite eines Nobelhotels direkt in die Gefängniszelle: Diesen ungewöhnlichen Umzug hat ein außergewöhnlich dreister Betrüger in Wiesbaden hinter sich. Er hat im Wiesbadener Luxushotel Nassauer Hof nach mehr als zwei Jahren Aufenthalt unbezahlte Rechnungen in Höhe von mehr als 200.000 Euro hinterlassen. Aktuell muss sich der Hotelnomade vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Wiesbaden wegen sogenannten Einmietbetrugs in einem besonders schweren Fall verantworten.

Wie es dazu kommen konnte, dass ein zahlungsunwilliger Gast derart lange seine Suite bewohnen durfte, dazu möchte sich das Hotel wegen des laufenden Gerichtsverfahrens nicht äußern. Laut Anklage checkte der Mann mit Ehefrau und Hund Anfang Juli 2019 ein und leistete sogar eine Abschlagszahlung.

Er verlängerte den Aufenthalt danach mehrfach, wechselte einige Male das Zimmer, doch Geld gab es für die Hotelbetreiber nicht mehr. Stattdessen Beschwerden des Gastes über vermeintliche Missstände bei Hygiene und Sauberkeit im Hotel, mit deren geschäftsschädigender Veröffentlichung der 60 Jahre alte Mann offenbar drohte.

Dreist, unverfroren, drohend

Die Mischung aus dreistem Auftreten, unverfrorenen Lügen und kaum verhüllten Drohungen führte schließlich dazu, dass rund 145.000 Euro Übernachtungskosten und gut 90.000 Euro für sonstige Ausgaben auf der Rechnung standen, ehe ein neuer Hoteldirektor den Mann im November 2021 schließlich vor die Tür setzte. Der Hotelnomade wechselte daraufhin allerdings lediglich das Hotel, um weiterhin ohne Bezahlung zu logieren und zu dinieren, was ihm einen zweiten Anklagepunkt einbrachte.

Auch weil der Mann keinen festen Wohnsitz hat, sitzt er nun in Untersuchungshaft und wartet auf sein Urteil. Warum er die Direktion des Hotels so lange hinhalten konnte, ist im Prozess bislang schleierhaft geblieben. Womöglich bringt die Aussage der damaligen Hotelchefin Licht ins Dunkel, sofern sie an einem der nächsten Verhandlungstage vor Gericht erscheint.

Außergewöhnlich ist der Fall nur wegen der Dauer des Aufenthalts und des deshalb ungewöhnlich hohen Schadens. Fälle von Hotelnomaden und Zechprellern registriert die Polizei einige Tausend Mal im Jahr in Deutschland. Die Dunkelziffer gilt zudem als hoch. Werden die Vergehen angezeigt, fallen sie unter den Betrugsparagraphen 263 des Strafgesetzbuchs. Der sieht in besonders schweren Fällen – wie bei dem jetzt verhandelten Vorwurf – eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor.

Die Polizei rät Hotels, die Angaben der Gäste beim Einchecken zu kontrollieren und sich den Personalausweis vorlegen zu lassen. Zudem sollten Kennzeichen und Fahrzeugtyp des Autos erfasst werden. Längere Aufenthalte von mehr als einer Woche sollten mit Teilzahlungen beglichen werden. In Verdachtsfällen solle die Polizei hinzugezogen und im Betrugsfall Anzeige erstattet werden. Zwar lassen sich Betrügereien nicht ganz verhindern, doch gehe es darum, es den Betrügern zumindest schwer zu machen, ihre bewährte Masche durchzuziehen.