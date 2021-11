Sven Plöger über Klimaschutz : „Sollen wir erst auf China warten?“

Was können Einzelne gegen den Klimawandel unternehmen? ARD-Wettermann Sven Plöger über die Baumpflanzaktion der F.A.Z., kleine Schritte mit großer Wirkung, das Gute an 70 Prozent und die Freude am Skifahren.

Herr Plöger, Corona hatte die Klimadebatte in den vergangenen anderthalb Jahren ganz schön in den Hintergrund gedrängt, oder?

Das stimmt aber nur für die Schlagzeilen, die ganz oben stehen. Die Debatte über das Klima ist weitergeführt worden – zum Glück. Und Fridays for Future hatte in den Jahren 2018 und 2019 wirklich enormen Zulauf. Das war natürlich auch mit der Dürre des heißen Sommers im Jahr 2019 verknüpft. Der Klimawandel wird jetzt spürbar . . .

Und dann kam die Flut im Ahrtal.

Und damit der abermalige Hinweis darauf, dass extreme Wetterlagen mit all ihren Gefahren immer häufiger werden. Wie viele Menschen im Anschluss helfen wollten und gespendet haben, hat mich sehr berührt.

Sie verfolgen die Klimadebatte durch Ihren Beruf, in dem es längst um mehr als nur um das Wetter geht, ja schon sehr lange. Haben Sie in der Zeit, jenseits der Aufgeregtheit rund um aktuelle Ereignisse wie dem Ahrtal, einen Wandel in der Art festgestellt, wie die Diskussion geführt wird?

Das Thema wird sehr viel emotionaler besprochen als früher. Und das liegt nicht nur an der Fridays-for-Future-Bewegung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn Sie heute durch den Wald gehen und sehen, wie es den Bäumen geht, wie viel Holz aus dem Wald gefahren wird, weil die Bäume nicht mehr gesund waren, dann berührt das die Menschen mehr als früher. Sie überlegen dann bewusster, was sie besser machen können. Diesen Wandel nehme ich ganz eindeutig wahr.

Stimmt, ein solcher Eindruck ist einer der Gründe dafür, warum die F.A.Z. jetzt mit ihrer Aufforstungsaktion beginnt.

Und es gilt für immer mehr Unternehmen. Erst vor ein paar Tagen hat sich eine Initiative mehrerer Dutzend Großkonzerne und auch mittelständischer Firmen zusammengeschlossen, um ein Zeichen zu setzen, dass mehr gegen den menschengemachten Klimawandel getan werden muss. Fridays for Future wiederum muss aus meiner Sicht an einer Weiterentwicklung gelegen sein: Möchte man einfach weiter vor dem Römer protestieren oder im Römer Kommunalpolitik machen?

Kommen wir noch einmal zu den Unternehmen zurück, zum Beispiel auch zur F.A.Z. – was halten Sie von dem Vorwurf, mit solchen Aktionen werde nichts anderes als „Greenwashing“ betrieben?

Das wäre ja nicht fair. „Greenwashing“ bedeutet ja, man behauptet, dass man sich nachhaltiger verhält und sich um die Umwelt kümmert – und dann ist es gar nicht so. Hier sagt die F.A.Z., dass sie etwas tut, und sagt ja auch, was sie tut. Allenfalls könnte jemand daran zweifeln, ob es ausreichend ist, was getan wird . . .

Aber helfen punktuelle Verhaltensänderungen eines Individuums oder eines kleineren Unternehmens überhaupt etwas angesichts der globalen Herausforderung?

Selbstverständlich! Man verändert ein bisschen etwas von der weiteren Entwicklung, die wir nicht wollen. Man spürt vielleicht keine sofortigen Auswirkungen, aber natürlich gibt es sie. Und die Gegenfrage ist doch auch erlaubt: Ist es besser, wenn wir nichts tun? Sollen wir erst auf China warten?

Mehr zum Thema 1/

Wieso China?

Na ja, es ist nicht so, dass sich in China rund um den Klimaschutz nichts tut: Schon vor Jahren haben sie mehr als die Hälfte der weltweiten Windenergie-Neuinstallationen errichtet. Es gibt aber nun einmal 1,4 Milliarden Chinesen und nur gut 80 Millionen Deutsche. Pro Kopf stoßen die Deutschen übrigens noch immer mehr CO2 aus als die Chinesen, nämlich neun statt sieben Tonnen im Jahr. Damit landen wir als Nation auf dem sechsten Platz der Emittenten. Das ist ja jetzt nicht so erfreulich. Alles, was wir tun können, um unsere CO2-Bilanz zu verbessern, ist also gut.