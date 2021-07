Messe CiderWorld online : Die weite Welt des Apfelweins

Aktualisiert am

Die Frankfurter Apfelweinmesse CiderWorld musste wegen der Pandemie auch in diesem Jahr abgesagt werden. Als kleiner Trost werden aber Onlineverkostungen angeboten, bei denen es viele Spezialitäten zu entdecken gibt.

Sauer, spritzig, lecker: Die CiderWorld bietet in den nächsten Wochen Onlineverkostungen an. Bild: dpa

Die Frankfurter Apfelweinmesse CiderWorld hat schon immer über den Rand des Gerippten hinausgeblickt. Schließlich ist die Welt des Apfelweins und erst recht die anderer Obstweine weit. Ihr besonderes Flair verdankt die jährlich im Gesellschaftshaus Palmengarten veranstaltete Messe daher auch stets ihren internationalen Gästen, die mit ihren Produkten die bemerkenswerte Vielfalt in diesem Getränkesegment unterstreichen. Weil Messen mit internationaler Beteiligung aufgrund der Pandemie aber kaum vernünftig zu planen sind, mussten die Organisatoren um Michael Stöckl wie schon im vergangenen Jahr die CiderWorld auch in diesem Jahr absagen.

So ganz müssen Genießer allerdings nicht auf neue Geschmacksentdeckungen verzichten, denn die Messe bietet in den nächsten Wochen Onlineverkostungen an, für die jeweils unterschiedliche Boxen mit ausgewählten Apfel- und anderen Obstweinen – sowohl alkoholisch als auch alkoholfrei – bestellt werden können.

Mit den jeweiligen Boxen erhalten die Besteller Codes für Videos, in denen Stöckl gemeinsam mit Experten die Spezialitäten fachkundig vorstellt. Informationen zu den Tastings, dem jeweiligen Inhalt der Boxen sowie den Zeiten, zu denen die Youtube-Videos freigeschaltet werden, gibt es unter der Adresse cider-world.de/shop.

176 Produkte aus 17 Ländern zur Bewertung eingereicht

Auf diese Weise bietet sich auch die Gelegenheit, diverse Obstweine zu verkosten, die beim diesjährigen „CiderWorld’21 Award“ ausgezeichnet worden sind, einem Wettbewerb, den die Messe seit 2018 unter wissenschaftlicher Beratung des getränketechnologischen Instituts der Hochschule Geisenheim veranstaltet. 176 Produkte von 77 Produzenten aus 17 Ländern von drei Kontinenten waren diesmal zur Bewertung eingereicht, um in sieben Kategorien der höchsten Punktzahl 120 nahe zu kommen.

Auch drei hessische Vertreter haben diese Zahl erreicht: Die Karbener Manufaktur Pomolo Obstweine gewann in der Kategorie „Non-alcoholic Cider“ mit einem alkoholfreien Apfel-Quitte-Secco eine Goldmedaille, ebenso wie Jürgen Krenzer aus der Rhön in der Kategorie „Ice Cider“ mit seinem „ApfelSherry Whiskyfass edelsüß“ sowie der Bensheimer Produzent von Wiesen, der für einen Quittenschaumwein Brut 2019 in der Kategorie „Sparkling Cider flavoured“ ausgezeichnet wurde.