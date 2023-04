Angela Merkel hat es getan, Joachim Gauck ebenso wie Volker Schlöndorff. Die ehemalige Bundeskanzlerin, der frühere Bundespräsident und der weltbekannte Regisseur gehören zum illustren Kreis der Wiesbaden-Besucher, denen die Ehre zuteil wurde, sich im Goldenen Buch der Stadt einzutragen. „Die Maßstäbe für einen Eintrag sind streng“, sagt Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD), doch er meint damit vor allem die jüngere Vergangenheit.

Denn die Auswahl der Prominenz war nicht immer so rigide. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich auch französische Ärzte auf Studienreise, der Vorstand des nordamerikanischen Turnerbundes und die Männergesangsvereine aus Wien und Graz anlässlich ihrer Stippvisiten in Wiesbaden eintragen dürfen. Das wäre heute nicht mehr vorstellbar.

Die allererste Signatur setzte im Mai 1902 allerdings mit Kaiser Wilhelm II. ein gekröntes Haupt in das damals noch jungfräuliche Buch. Es war 1901 von städtischen Goldschmieden und Buchbindern hergestellt und von Wiesbadener Bürgern gestiftet worden.

Noch Platz für 30 Prominente

„Buch“ ist allerdings ein nicht ganz angemessener Ausdruck für das rund 35 Kilogramm schwere und etwa 60 mal 50 Zentimeter große Werk, das in einen prachtvollen Einband aus Leder, Gold, Silber und Halbedelsteinen gefasst ist und in einer Glasvitrine vor Staub geschützt wird. 292 Einträge gibt es nach der Zählung der Wiesbadener Protokollabteilung bislang, und langsam gehen die Seiten aus. Rund 30 prominente Besucher könnten sich noch eintragen. Doch aus der Vorsicht heraus, dass sich mit der Nutzung der allerletzten Seiten womöglich einzelne Blätter aus dem seit der Herstellung unversehrten und vollständig erhaltenen Band lösen könnten, wird der schon in Vorbereitung befindliche Nachfolgeband wohl eher früher als später seine Dienste verrichten müssen.

Ähnlich wie bei den Listen der Ehrenbürger und der Ahnenreihe früherer Oberbürgermeister deutscher Großstädte gibt es auch in Wiesbaden einige Einträge, die die Stadt am liebsten ungeschehen machen würde. Wladimir Putin beispielsweise würde das Goldene Buch heute nicht mehr vorgelegt werden, ebenso wenig wie Reichspräsident Hindenburg, der am 20. Juli 1930 in Wiesbaden weilte. Schon gar nicht der nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 für Hessen-Nassau zuständige Gauleiter der NSDAP, und keinesfalls Reichsinnenminister Wilhelm Frick, der 1934 in Wiesbaden weilte und im Nürnberger Prozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof als einer der Hauptkriegsverbrecher des nationalsozialistischen Regimes angeklagt war und 1946 hingerichtet wurde.

Einträge von NS-Größen

Auch einen „Besuch des alten Führerkorps der NSDAP“ 1936 und zahlreicher Ritterkreuzträger im Jahr 1944 verzeichnet das Goldene Buch. Es gab damals offenbar sogar einen „faschistischen Industriearbeiter-Verband“, dessen Präsident Wiesbaden 1938 besuchte. Ein Eintrag von Adolf Hitler selbst blieb dem Buch immerhin erspart. Nach der Kapitulation gibt es eine Pause bis 1955. In jenem Jahr erhielt das Buch die Unterschriften von Vertretern der US-Militärregierung. Präsident John F. Kennedy trug sich – fünf Monate vor seiner Ermordung – im Juni 1963 in das Buch ein, Königin Elisabeth II. im Mai 1965 und Helmut Schön mit Jürgen Grabowski nach der gewonnenen Fußballweltmeisterschaft 1974. Nur ganz wenige Prominente sind zweimal verewigt.

Angela Merkel beispielsweise: bei ihrem Besuch 2006 und noch einmal ein Jahr später – gemeinsam mit Putin anlässlich der deutsch-russischen Konsultationen. Den bisherigen Schlusspunkt setzten im vergangenen Jahr die Carol-Nachman-Preisträger anlässlich der 50. Vergabe dieser Würdigung. Auf der Seite unmittelbar davor steht Sven Gerich (SPD), der die Tradition fortsetzte, dass sich die Wiesbadener Oberbürgermeister bei ihrem Ausscheiden aus dem Amt eintragen dürfen.

Online Version des Buches

Ansehen können sich alle Bürger die Einträge in dem öffentlich nicht zugänglichen, sondern sorgsam im Rathaus verwahrten Band, denn die Verwaltung hat eine neue Version des digitalen Goldenen Buches online gestellt. Die bisherige Version aus dem Jahr 2012 ist aufwendig überarbeitet worden und bietet nun vielfältige Möglichkeiten des Zugriffs einschließlich einer Suchfunktion.

Das lade zum „Schmökern und Stöbern ein“, lobt der Oberbürgermeister. Er wünscht sich, dass viele Einträge bald noch durch zusätzliche historische Hintergrundinformationen und Bewertungen ergänzt werden. Dass es Einträge rückblickend unerwünschter Personen gebe, müsse hingenommen werden, meint Mende, denn dies sei das Wesen historischer Dokumente. Ein nachträglicher Eingriff in historische Quellen komme nicht infrage.

Das Goldene Buch kann über die Internetseite der Stadt aufgerufen werden.