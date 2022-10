Mensa-Essen : Kürbisreis verdrängt an den Unis die Rindswurst

Spinat-Gemüsemaultaschen, Kürbis-Reispfanne und Vollkornspaghetti mit Champi­gnons – diese und andere vegane Gerichte finden sich auf den Essensplänen des Frankfurter Studierendenwerkes. In dessen 17 Mensen machen fleisch- oder vollständig tierproduktfreie Speisen mittlerweile einen Großteil des Angebots aus.

Obwohl es auch in Frankfurt immer noch die Rindswurst mit Curryketchup und den Schweinebraten gibt, gehört das Studierendenwerk zu den Großversorgern, die ihr Angebot stark an den Wünschen von Veganern und Vegetariern ausrichten. Das belegt eine Studie des privaten Krankenversicherers Ottonova, der die Mensaangebote und -preise in 40 deutschen Hochschulstädten untersucht hat. Für die Erhebung wurden die Menüs in einem Zeitraum von drei Wochen verglichen. Wie sich zeigt, sind die meisten Unis auf dem Weg dahin, dass solche vegetarische und vegane Gerichte den Hauptanteil des täglichen Angebots bilden.

Das Frankfurter Studierendenwerk bietet nach eigenen Angaben in allen Mensen und Cafeterien täglich je ein vegetarisches und ein veganes Essen an. „Die Fridays-for-Future-Generation ist schon lange bei uns im Studierendenwerk angekommen. Aber nicht erst ab dieser Generation verfolgen wir neue Trends“, sagt Gudrun Hartmann, Abteilungsleiterin der Verpflegungsbetriebe. In der Ottonova-Erhebung waren 41 Prozent der Gerichtsoptionen vegetarisch, 21 Prozent vegan. In Frankfurt ist laut Studierendenwerk mehr als die Hälfte der täglich angebotenen Gerichte fleischlos. Damit nehmen die dortigen Mensen einen Spitzenplatz ein, gemeinsam mit jenen in Stuttgart und Berlin.

Klimafreundlicher essen – und billiger

Veganes und vegetarisches Essen sei in Frankfurt seit einem Jahrzehnt Standard, sagt Hartmann. Momentan arbeite das Küchenteam daran, die Speisepläne noch klimafreundlicher zu machen. „Gerade steht bei uns die Kennzeichnung unserer Speisen mit einem Umweltscore auf der Agenda. Mittels diesem erkennen unsere Gäste, wie klimafreundlich Gerichte sind.“ Das Mensateam hoffe, dass die Scores noch in diesem Jahr eingeführt werden könnten, da immer mehr Studenten nach solchen Informationen fragten.

Recht so, meint Marit Hellmann, die an der Goethe-Universität Politikwissenschaften studiert. „Ich fände es sogar noch besser, wenn es nur noch vegetarische und vegane Gerichte gäbe. Das ist umweltfreundlich – kaum CO2-Ausstoß, und gesünder ist es auch noch.“ Laut der Ottonova-Studie können Studenten außerdem deutlich sparen, wenn sie sich für die vegetarische Option entscheiden. Im Mittel schlage diese mit 2,24 Euro zu Buche, wohingegen ein Essen mit Fleisch oder Fisch durchschnittlich 2,94 Euro koste.