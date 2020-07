Lieblingsgerichte der Redaktion : „Mein Oktopus schmeckt wie in Ligurien“

Ob gegrillt, gebraten oder gekocht – Oktopus ist nicht nur in Ligurien möglich. Auch in Frankfurt kann man einen frischen Kraken bekommen. Wie man ihn authentisch zubereitet, erklärt Ihnen Peter Badenhop.

Corona hat die Deutschen an den Herd geführt. Noch für Wochen wird in den Büros und damit auch in den Kantinen kein Normalbetrieb herrschen; also muss Essen im Homeoffice her. Das kann man sich zwar bestellen oder eine Dönerbude aufsuchen. Dass viele jetzt aber selbst kochen, zeigt ein Blick auf die eindrucksvolle Aktienkursentwicklung von Hello Fresh, einem Anbieter von Kochboxen, die gleich mit Rezept und Zutaten kommen: Seit März hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Wir wollen Ihnen das Geld dafür sparen helfen und haben nach unseren Lieblingsrezepten gesucht. Sie werden feststellen: Kochen macht nicht nur Spaß und satt, es ist auch einfacher, als man denkt – und die Köche, die als Redakteure tagtäglich die Rhein-Main-Berichterstattung anrühren, lernt man über die Gerichte auch kennen.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wann ich meinen ersten Kraken gegessen habe, das weiß ich nicht mehr. Aber seitdem liebe ich die zarten Arme dieses geschmeidigen Weichtieres wie kaum eine andere Meeresfrucht. Wann und wo immer ich kann, bestelle ich im Restaurant Oktopus – gegrillt, gebraten oder gekocht. Vor allem in der Mittelmeerküche spielt er eine prominente Rolle, in Spanien, Griechenland und Italien ganz besonders. In Ligurien gibt es sogar ein kleines Städtchen, das für seine Oktopus-Gerichte berühmt ist: das malerische Sestri Levante nahe Rapallo. Dort tragen zwei Restaurants den „Polpo“ schon im Namen: „Cantina del Polpo“ und „Polpo Mario“. Aber auch in den zahllosen anderen Lokalen des Ortes kommen frisch gefangene Kraken in allen möglichen Variationen auf die Teller. Mein Favorit ist der gebratene Oktopus mit Kartoffel-Artischocken-Püree, Oliven, Kapern und Kirschtomaten, denn den kann man auch zu Hause ohne größere Umstände zubereiten.