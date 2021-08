Chemikalie in Lebensmittel : Mehrere Menschen an der TU Darmstadt vergiftet

Nach dem Verzehr von Lebensmitteln und Getränken am Montag in einem Gebäude der Technischen Universität Darmstadt müssen sieben Personen wegen zum Teil schweren Vergiftungserscheinungen ärztlich behandelt werden; eine Person ist in Lebensgefahr. Wie das Polizeipräsidium Südhessen weiter mitteilte, seien die Symptome in dem TU-Gebäude „L201“ an der Alarich-Weiß-Straße aufgetreten. Die Quelle der Vergiftungen ist noch unklar, womöglich ist sie in der Teeküche oder in einem Automaten zu suchen.

Helmut Schwan Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

Die Polizei bittet daher alle, die am Montag dort etwas zu sich genommen haben und sich unwohl fühlen oder bläuliche Verfärbungen der Extremitäten aufweisen, sich umgehend in ärztliche Behandlung zu begeben. Im Fall einer Verfärbung wird dringend geraten, sich möglichst nicht zu bewegen und einen Notarzt zu alarmieren.

Für Hinweise an die Polizei ist die Rufnummer 06151 / 969-42191 eingerichtet.