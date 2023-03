In mehreren Städten randalierten Kinobesucher zuletzt im Film „Creed III“. Nun fahren die Kinobetreiber härtere Geschütze auf – auch in der Rhein-Main-Region.

Es fliegt Popcorn, zertretene Nachos liegen auf den Kinosesseln und Menschen stehen ständig vor der Leinwand auf – bei Vorführungen des Films „Creed III“ kam das in den vergangenen Tagen häufiger vor. Besonders verstörende Nachrichten kamen aus Bremen und Essen, wo die Polizei ausrücken musste, um die Randale in den Kinos zu beenden. Doch auch aus Sulzbach, Hanau und Darmstadt gab es Berichte, dass Vorstellungen des Films aus der Rocky-Reihe gestört wurden.

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Der Kinobetreiber Kinopolis aus Darmstadt bestätigte auf Nachfrage, dass „am vergangenen Wochenende einige wenige Vorstellungen in unseren Kinopolis Standorten auf Grund von Unruhen kurzzeitig unterbrochen“ werden mussten. Die Vorstellungen hätten aber nicht abgebrochen werden müssen. „Die Situation konnte jedes Mal gut gelöst und beruhigt werden.“ Allerdings sei die Verschmutzung enorm – das bedeutet „für uns einen erheblichen Mehraufwand in der anschließenden Reinigung der Säle“.

Auch bei anderen Kino-Ketten kam es zu Störfällen während des Films. Oliver Fock, der Geschäftsführer der CineStar-Kinos, bezifferte die Anzahl der Störungen auf zwei in den bundesweit 598 Kinos der Kette.

Hausverbot, Security, und eine Erhöhung der FSK

CineStar, CineMaxx und Kinopolis teilen mit, dass sie auf das unangemessene Verhalten der Besucher reagierten: „Für die kommenden Vorführungen haben wir nun an einigen Standorten zusätzlich Security eingeplant und halten im Vorfeld nach auffälligen Personen Ausschau. Wir behalten uns außerdem vor, bei Fehlverhalten Hausverbot zu erteilen und gegebenenfalls Schadenersatzforderungen zu stellen“, heißt es von CineStar. Auch CineMaxx will verstärkt Sicherheitspersonal einsetzen. Zudem könne man „Kapazitätsbeschränkungen in den entsprechenden Kinosälen, eine Anmoderation zu den geltenden Verhaltensregeln im Kino vor Filmstart sowie die Erhöhung der FSK“ vornehmen, wenn es am Standort nötig erscheine. Im nordrhein-westfälischen Hamm ist dies schon geschehen: Ein Kinobetreiber setzte Medienberichten zufolge das Mindestalter, um den Film besuchen zu dürfen, von zwölf auf 18 Jahre hoch.

Mehr zum Thema 1/

Kinopolis wird nach den Angaben der Sprecherin ebenfalls „die Sicherheitskontrollen vor und in den Vorstellungen von Creed III massiv verstärken“. Störenden oder auffälligen Gästen werde man den Zutritt zu den Vorstellungen verweigern oder sie dem Saal verweisen, ohne den Eintrittspreis zurückzubezahlen. Auf Social Media ruft der Kinobetreiber zu mehr „Respekt“ auf, damit der „Kinoabend für alle ein angenehmes Erlebnis wird“.

Die Polizei hatte Medienberichten zufolge nach ihren Einsätzen eine TikTok-Challenge hinter der Randale bei ausgerechnet diesem Film vermutet. Denn viele Jugendliche stellten die beschriebenen Szenen ins Netz. Sinn sei, so die Vermutung, eine Vorstellung zum Abbruch zu bringen, und dies zu filmen. Die Sprecherin von Kinopolis in Darmstadt weist diese Idee jedoch zurück: „Wir sehen keinen Trend auf TikTok – vielmehr scheint der Film eine Altersgruppe anzusprechen, für die TikTok ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens ist.“ Die Jugendlichen zeichneten alles auf, was ihnen gerade im Alltag wichtig erscheine. Zudem werde auf der Plattform nicht konkret dazu aufgerufen, die Kinosäle zu verschmutzen.