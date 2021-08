Video-Beratung in der Krise : Erste Hilfe für die Psyche

Die Video-Beratungen hat die Psychoanalytikerin Inge Missmahl eigentlich zur Anwendung in Afghanistan entwickelt. Doch jetzt sollen sie auch in deutschen Unternehmen eingesetzt werden.

In Afghanistan hat die Psychoanalytikerin Inge Missmahl eine Methode entwickelt, mit der sie nun auch der deutschen Psyche helfen will. Denn in beiden Ländern mangelt es an psychischer Versorgung - wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Der Weg von Missmahls Idee führt dabei von Kabul über deutsche Flüchtlingsunterkünfte bis nach Wiesbaden. Dort hat die heute Zweiundsiebzigjährige in Ralph Grobecker einen Geschäftspartner gefunden. Er führt mit ihr gemeinsam die Geschäfte der ipso Healthcare GmbH. Diese bietet unter dem Namen „My7Steps“ psychosoziale Video-Beratungen an.

Von 2004 an leistete Missmahl in Kabul humanitäre Hilfe. Die psychologische Behandlung, die dort angeboten wurde, schien der Psychoanalytikerin oft unzureichend. „Viele Leute bekamen einfach eine Diagnose, eine dazu passende Medikation und wurden wieder fortgeschickt.“ Die Medikamente hätten die Menschen im Alltag funktionieren lassen - eine langfristige Hilfe seien sie aber selten gewesen. Darum entwickelte Missmahl ein Verfahren, das auf die Gegebenheiten an Ort und Stelle abgestimmt war. Die Methode soll den Menschen helfen, wieder einen Lebenssinn zu finden - eine Art psychologische erste Hilfe.