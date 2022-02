Prävention : Tatort Schule, Schutzraum Schule

Die Odenwaldschule war eine Schule in Hessen. Ihr Name steht nicht mehr für Reformpädagogik in einem 1910 gegründeten Landerziehungsheim, sondern für eine im Jahr 2015 geschlossene Institution des Grauens, in der mehrere Lehrer Hunderte Schüler systematisch sexuell missbrauchten.

Derzeit ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen einen 46 Jahre alten früheren Grundschulleiter in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Kinder sexuell missbraucht und kinderpornographisches Material hergestellt zu haben.

Die Verbrechen müssen aufgearbeitet, Täter ermittelt und strafrechtlich verfolgt werden – und die Opfer benötigen Hilfe. Gleichzeitig gilt es vorzubeugen. Das ist das Thema von Stephan Jeck. Im Kultusministerium nennen sie ihn „unseren Chefschulpsychologen“. Aus jahrelanger Erfahrung benennt der Leiter des Referats Pädagogische und psychologische Unterstützung eine entscheidende Frage beim sexuellen Missbrauch: „Ist die Schule ein Tatort oder ein Schutzraum?“

Gemeinsam für bessere Prävention

Die Antwort für die Odenwaldschule ist eindeutig. An vielen anderen Schulen geht es dagegen darum, sie nicht zum Tatort werden zu lassen. Und zu erkennen, wenn Kinder Hilfe brauchen, weil sie Tätern außerhalb der Schule ausgeliefert sind. Daran arbeitet Jeck: dass die Schule ein Schutzraum ist. Die Prävention ist nur eine seiner Aufgaben. Derzeit geht es bei Jecks Arbeit viel um die Folgen der Pandemie für die Schulen. Das gilt auch für seine Funktion als einer von zwei Leitern des 2017 gemeinsam von Ministerium und Frankfurter Goethe-Universität gegründeten Kompetenzzentrums Schulpsychologie Hessen. Wer sich eine Weile mit dem Psychologen unterhält, merkt aber, wie wichtig ihm die Prävention ist.

Seit dem Skandal an der Odenwaldschule sind etliche Programme entstanden, viele hat Jeck begleitet. Seit 2017 gibt es eine Handreichung zum Umgang mit sexuellen Übergriffen im schulischen Kontext. Die soll das Lehrerkollegium unterstützen, wenn an einer Schule der Verdacht auf solche Vorfälle besteht. Die Hinweise werden regelmäßig überarbeitet, nächstes Jahr soll eine neue Version fertig sein.

Aber eine Handreichung ist eben zunächst einmal nicht viel mehr als ein Stapel Papier oder ein digitales Dokument. Deshalb ist jetzt etwas Haptisches geplant. Spätestens zum neuen Schuljahr soll jede weiterführende Schule in Hessen ein Kartenset für die achten und neunten Klassen erhalten, mit dessen Hilfe die Jugendlichen im Unterricht gemeinsam an der Prävention arbeiten können – zum Beispiel mit Rollenspielen, Aufgaben, Fragen. Die Kartensets werden „SePP“ heißen. Das steht für sensibilisierende Prävention durch Partizipation.

Hessen als Vorreiter für Schutzkonzept-Pflicht

Entstanden sind die Inhalte, die noch auf Karten gedruckt werden müssen, zusammen mit Wissenschaftlern der Universitäten Gießen und Marburg. Dort ist auch eine Forschungsreihe zu sexueller und sexualisierter Gewalt an Schulen angesiedelt. Diese „Speak-Studien“ haben erst die allgemeinbildenden und voriges Jahr auch die Berufsschulen in den Blick genommen. Dabei kam heraus, dass sexuelle Gewalt oft auch unter Jugendlichen stattfindet. „Es geht darum, das Dunkelfeld in der ganzen Breite sexueller Gewalterfahrungen zu erhellen“, sagt Jeck. „Auch, um den Opfern noch mehr Gehör zu verschaffen und ihnen dann zukünftig noch besser helfen zu können.“