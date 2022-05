CSD in Wiesbaden : Regenbogenröcke und Hundehalsbänder inklusive

So viele Teilnehmer hat der Christopher Street Day in Wiesbaden zuvor noch nicht gesehen. Schwule, Lesben und Transsexuelle demonstrieren für ihre Rechte. Und zu „YMCA“ tanzen fast alle ab.

Bunt, laut, witzig und zum Teil auch schrill haben sich tausende überwiegend junge Menschen am Samstagnachmittag auf dem Wiesbadener Marktplatz vor dem Rathaus präsentiert und für die Rechte von Lesben, Schwulen und transsexuellen Menschen demonstriert. „Queere Rechte sind Menschenrechte“, skandierten Redner und die Menge jubelte. Mit etwa 3000 Teilnehmern des Christopher Street Day (CSD) hatten die Veranstalter gerechnet, aber es waren viel mehr Personen gekommen. Dicht gedrängt standen sie vor der Rathaustreppe, auf der eine riesengroße Regenbogenflagge ausgebreitet wurde, und machten deutlich: „Wir lassen uns unsere Rechte nicht mehr nehmen.“

Der CSD wird in vielen Ländern gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Menschen veranstaltet. Er geht auf die erste Protestkundgebung von homosexuellen Menschen gegen die Polizei in der Christopher Street in New York zurück. Die Corona-Pandemie hatte dazu geführt, dass der CSD 2020 in der Landeshauptstadt ausgefallen war und im vergangenen Jahr nur mit Einschränkungen möglich war. Nun konnte die Veranstaltung, die in dieser Saison eine der ersten in Deutschland ist, wieder wie in den Vorjahren gefeiert werden. Organisiert wird der CSD vom Verein Warmes Wiesbaden und dem Kulturzentrum Schlachthof. Dort fand später auch das Sommerfest und am Abend die große Jubiläumsparty statt, denn Wiesbadener Schwule und Lesben feiern seit nunmehr zehn Jahren ihren Christopher Street Day in der Landeshauptstadt.

Am Warmen Damm hatten sich die Teilnehmer für den Demonstrationszug getroffen und es wurde schnell klar, dass der CSD dieses Jahr eine Rekordbeteiligung verzeichnen konnte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet. Grell geschminkte Drag Queens, Fetisch-Anhänger in Lack und Leder sowie viele bunt gekleidete Personen sorgten für Aufsehen. Regenbogenflaggen wurden als Umhänge, Röcke oder eben als Flaggen getragen. „Das ist mega“, freute sich Stefan. Der 33 Jahre alte Frankfurter ist Mitglied des Frankfurter Lederclubs, dem Fetisch-Club im Rhein-Main-Gebiet, wie er im Gespräch sagte. „Wir sind weit gekommen, aber immer noch nicht da, wo wir hinwollen“, hob er die Notwendigkeit hervor, weiter für die Rechte von sexuellen Minderheiten zu kämpfen.

So sahen das auch zwei junge Männer die Hundemasken- und Halsbänder trugen. Pupplay nennt sich diese Art von Fetisch, mit dessen Hilfe Menschen Hunde sein wollen. „Man muss das nicht sexuell ausleben“, erklärte Sebastian aus Mannheim seinen Fetisch, obgleich es sich um ein erotisches Rollenspiel handelt. Der Mannheimer und sein Freund, der ebenfalls Sebastian heißt, werden auch in Frankfurt und Mannheim auf den kommenden Christopher Street Days mitlaufen, wie sie sagten.

„Jeden Tag passieren Übergriffe, wie man in den Nachrichten lesen kann. Alleine deswegen sind solche Veranstaltungen wichtig“, stellte er klar. Diese Meinung vertreten viele der Teilnehmer. „Stop Homophobia“ war auf einem Schild zu lesen und auf einem großen Transparent der R+V Versicherung stand: „Für eine bunte Gemeinschaft: Vielfalt macht uns stark.“ So tummelten sich die „Bondage Boys“ neben jungen Frauen, die regenbogenfarbene Flügel und Schilder mit Aufschriften wie „Proud to be pride“ trugen.

Blick in die Ukraine und nach Russland

Angeführt von mehreren Drag Queens zog der Demonstrationszug über die Wilhelmstraße quer durch die Innenstadt. „Es geht uns nicht ums Feiern“, sagte Kai Kuckein von der CSD-Projektleitung, aber ohne Feiern ging irgendwie auch nichts. Beim Song „YMCA“ von den Village People tanzten große Teile des Zuges, der immer länger wurde. Die Teilnehmer hatten sichtlich gute Laune. „Lieblingsstellung Gleichstellung“, lautet der Slogan auf einem Plakat der Grünen, die ebenso mitmarschierten, wie die Schwusos der SPD.

Nicht mehr ganz so entspannt waren die Redebeiträge auf dem Marktplatz. Manuel Wüst von Warmes Wiesbaden warnte davor, dass queere Menschen in der Ukraine von Soldaten der russischen Armee gefoltert, verschleppt und getötet werden könnten, so wie dies in Tschetschenien geschehen sei. Er forderte unter dem lauten Jubel der Demonstranten, dass die Rechte von Schwulen, Lesben und transsexuellen Menschen in das Grundgesetz aufgenommen werden.

Auf ein geteiltes Echo stieß indes die undifferenzierte Kritik einer Rednerin gegenüber der Polizei, die ihrer Meinung nach auf der Veranstaltung nicht erwünscht sei. Sie warf der Polizei pauschal vor, schwule Männer und Transsexuelle zu verfolgen und zu verprügeln. Daraufhin gingen einige der Teilnehmer zu den anwesenden Polizisten und bekundeten ihre Solidarität mit der Polizei. „Nehmen Sie sich das nicht zu Herzen, was die gerade gesagt hat“, sagte ein junger Mann zu einer Polizistin.

Gegen allgemeine Polizeischelte

Auch der Wiesbadener Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Obermayr (CDU) kritisierte die Aussagen. „Eine allgemeine Polizeischelte tut mir weh“, sagte er und forderte die Anwesenden auf, sich politisch zu engagieren, um ihre Rechte durchzusetzen. Er zitierte das Grundgesetz, nach dem die Würde des Menschen unantastbar ist. Im Anschluss an die Kundgebung setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Kulturpark in Bewegung. Für die Nachtschwärmer-Party im Schlachthof waren bereits im Vorverkauf 1000 Tickets bestellt worden, wie Mitorganisator Kuckein weiter mitteilte. Dort sollte auf verschiedenen Floors mit mehreren Disc Jockeys bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert werden.