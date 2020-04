Aktualisiert am

Künstlerkolonie in Darmstadt : Mathildenhöhe vorerst kein Unesco-Welterbe

Die Entscheidung über die Aufnahme der Darmstädter Künstlerkolonie Mathildenhöhe in die Unesco-Welterbe-Liste verzögert sich. Aufgrund der Corona-Krise sei die Welterbekonferenz in China vertagt worden. Darüber habe das Auswärtige Amt informiert, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Ein neuer Termin solle zeitnah bekannt gegeben werden. Die 44. Welterbekonferenz hätte ursprünglich vom 29. Juni bis 9. Juli im chinesischen Fuzhou stattfinden sollen.

„Die Absage der Welterbekonferenz in China, bei der auch über einen künftigen Welterbestatus unserer Stadtkrone, der Mathildenhöhe, entschieden werden sollte, ist bedauerlich, aber in Anbetracht der derzeitigen Umstände absolut nachvollziehbar“, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne).

„Unsere Anstrengungen, mit denen wir in den vergangenen Jahren auf die Entscheidung hingearbeitet und unser Projekt mit Leben gefüllt haben, lassen dadurch aber nicht nach.“ Man sei zuversichtlich, dass es zu einem späteren Zeitpunkt, „zu der von uns erhofften Entscheidung kommen wird“.