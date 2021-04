Auftritt bei „Querdenker“-Demo : Martin Heipertz verlässt die CDU

Sein Auftritt bei der „Querdenker“-Demonstration in Kassel hat für viel Unmut bei der CDU gesorgt: Nun tritt der Frankfurter Martin Heipertz aus der Partei aus und kommt so einem Ausschlussverfahren zuvor.

Martin Heipertz, der sich im Februar erfolglos um die Bundestagskandidatur der CDU im Frankfurter Wahlkreis 182 bemüht hatte, hat seinen Parteiaustritt angekündigt. In seiner Begründung bezieht er sich auf die Corona-Politik. „Bundesnotbremse? Genug ist genug. Nach über 25 Jahren gebe ich meine CDU-Mitgliedschaft zurück“, schrieb er auf Twitter.

Die Gründe für sein Zerwürfnis mit der CDU liegen aber tiefer: Heipertz hatte im März auf der umstrittenen „Querdenker“-Demonstration in Kassel gesprochen. Sein Auftritt, bei dem er sich als langjähriges CDU-Mitglied vorstellte, sorgte für starke Kritik bei der Frankfurter CDU, deren Vorstand daraufhin ein Parteiausschlussverfahren auf den Weg brachte. Einer Entscheidung kommt der 44 Jahre alte Heipertz nun mit seinem Austritt zuvor.

In seinem Tweet kündigte er zudem an, sich künftig bei „Die Basis – Basisdemokratische Partei Deutschland“ engagieren zu wollen. Diese Kleinpartei ist nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen CDU-Mitgliederinitiative „Die Basis“, für die sich auch Heipertz zuletzt engagierte. Die CDU-Initiative forderte die Kleinpartei am Freitag auf, die Namensnutzung zu unterlassen, es bestehe erhebliche Verwechslungsgefahr. Sie wiege schwer, da die Partei „Querdenker- und Esoterikkreisen“ nahezustehen scheine. „Daher haben wir heute die Partei ‚Die Basis' in einem Brief aufgefordert, die Namensnutzung zu unterlassen“, begründete Frank Somogyi, einer der Gründer der Initiative, diesen Schritt.