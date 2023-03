Aktualisiert am

Fixiert: Klimaaktivisten vor der Übereinkunft mit Spies – fotografiert am 13. Februar 2023 Bild: dpa

Der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) weist Kritik an seiner Übereinkunft mit Klimaklebern der „Letzten Generation“ zurück. Er lasse sich nicht erpressen. „Das hat noch keiner geschafft“, teilte er der F.A.Z. mit. Der Übereinkunft zufolge unterstützt die Kommune die inhaltlichen Ziele der Aktivisten. Im Gegenzug verpflichten sich die Aktivisten, sich nicht mehr auf Marburger Straßen festzukleben. Marburg folgt damit einer ähnlichen Vereinbarung in Hannover.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau.



Vorwürfe, er gefährde die Demokratie, bezeichnete er als „lachhaft“. Er habe vielmehr erfolgreich den Rechtsstaat durchgesetzt. Denn fortan gebe es in Marburg keine rechtswidrigen Klebeaktionen mehr. Grundsätzlich gelte aus seiner Sicht: „Wer sich anklebt, wird abgelöst, und die Prävention weiterer rechtswidriger Handlungen schützt den Rechtsstaat. Den Rest erledigt die Justiz“, so Spies.

Justizminister mahnt wegen Klimaklebern

Er reagierte unter anderem auf die Kritik des hessischen Justizministers Roman Poseck. Der CDU-Politiker hatte die Übereinkunft als „fatales Signal“ gerügt. „Es ist ein großer Fehler, das strafbare Vorgehen der ‚Letzten Generation‘ durch Vereinbarungen zu adeln“, mahnte er. Rechtsstaat und Demokratie dürften nicht aufgeweicht werden, um sich von strafwürdigen Protestformen zu befreien. Entscheidungsprozesse auf Bürgerräte zu übertragen, wie es die Aktivisten forderten, wäre verfassungswidrig, gibt Poseck zu bedenken.

Spies hatte sich mit einem zwei Seiten umfassenden Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Vorsitzenden aller Fraktionen außer der AfD gewandt. In dem Schreiben befürwortet er solche Räte aus repräsentativ und zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Demnach sollten solche Runden darüber beraten, wie Deutschland das Ziel der Nullemissionen im Jahr 2030 erreichen wolle.

„Auf die Straße kleben nicht erlaubt“

„Aus eigener Erfahrung mit derartigen Gremien hier in Marburg weiß ich, dass sie helfen, mutige Maßnahmen zu entwickeln, einen gesellschaftlichen Konsens ermöglichen und eine hohe Legitimationskraft für politisches Handeln entwickeln“, schreibt der Oberbürgermeister. Und: Die Ergebnisse eines solchen Bürgerrats „müssen selbstverständlich dem Deutschen Bundestag zur Beratung vorgelegt werden“, hebt er hervor.

Er sei überzeugt, die Forderungen der „Letzten Generation“ verdienten eine parlamentarische Beachtung – und zwar unabhängig von der Protestform. Dessen ungeachtet kritisiert Spies die Protestform. Sich auf Straßen zu kleben sei nicht erlaubt, sagte er zu Wochenbeginn. „Ich finde es ehrlich gesagt ein Problem, dass offenkundig viele Menschen glauben, sie müssten, um Gehör zu finden, solche Aktionen machen. Darüber muss Politik dringend nachdenken“, teilte er der F.A.Z. mit. Die Stadt Marburg habe schon 2019 mit breiter Mehrheit den Klimanotstand ausgerufen und sehe den Klimaschutz als zentrale Aufgabe an.