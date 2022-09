Nach Begegnung im Wald : Auf der Suche nach einem Nacktwanderer

Geht eine Frau mit ihrem kleinen Sohn und einem Hund durch den heimischen Wald, und plötzlich läuft ihr ein Nackter über den Weg. Nein, so beginnt kein Witz, sondern eine Geschichte aus diesen Tagen. Zugetragen hat sie sich in einem Forst zwischen Kirchhain und Burgholz unweit von Marburg. Die Geschichte geht wie folgt weiter: Der Wandersmann trägt Wanderschuhe und einen roten Rucksack. Ansonsten aber nur das, was die Natur ihm mit auf den Weg gegeben hat. Das folgt aus der Meldung der Polizei in Marburg, bei der sich die Frau nach der Begegnung meldete. Die Ordnungshüter interessieren sich nun für den Nacktwanderer und suchen ihn mit der von der Zeugin in den Block diktierten Personenbeschreibung.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung.



Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, aber nicht trainiert, wie es heißt. Also kein Sportler mit Sixpack oder so. Er hat eine helle Haut, sein Haupt ziert ein Kranz aus blond-rötlichen Haaren. Dazu trägt er einen Schnauzbart, wie er wieder in Mode gekommen ist. Ansonsten hat er keine besonderen Merkmale. Keinen Schmuck. Keine Piercings und kein Tattoo.