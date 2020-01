Amtsgericht Frankfurt : „Altlinker“ verkauft im Internet Schallplatten mit Nazi-Liedern

Der Mann, der da am Donnerstagnachmittag den Gerichtsflur entlanggelaufen kommt, ist definitiv eine Überraschung. Man kann sich einen Angeklagten, der im Internet Schallplatten mit Nazi-Liedern und Hitler-Bildern verkauft hat, auf alle möglichen Arten vorstellen – aber wahrscheinlich nicht so. Manfred J. hat Dreadlocks fast bis zum Hintern. Die bändigt er mit einem schwarzen Haarband, an den Ohren baumeln silberne Ringe. Und J. ist ziemlich in Rage: Ausgerechnet er, der Reggae-Fan, der „Altlinke“, steht wegen Nazi-Platten bei Ebay vor dem Amtsgericht? Für ihn schwer zu glauben, „ein Fiasko, eine Katastrophe für mich selbst, dass ich mich im Alter von 50 Jahren ausgerechnet mit so etwas noch selbst vor Gericht katapultiere“.

Hatte er doch nichts Böses im Sinn, als er im Juli 2018 und im April 2019 auf Flohmärkten in Frankfurt Kisten voller Schallplatten kaufte und später feststellte, dass da auch Sammlungen aus den dreißiger und vierziger Jahren dabei waren, stilecht illustriert mit Bildern von Göring, Goebbels und Hitler, dazu Reichsadler und Hakenkreuze. Auf einer Platte befand sich auch das Horst-Wessel-Lied, Kampflied der Sturmabteilung und später Parteilied der NSDAP, das seit 1945 in Deutschland verboten ist. J., den die Nazi-Stücke nicht interessierten, beschloss, sie bei Ebay zu verkaufen, wie er es häufiger tut, um ein paar Euro zu machen.

Für seinem Account „Antik- und Trödel-Supermarkt“ fotografierte er die Platten und stellte sie ins Netz. Ein folgenschwerer Fehler. Denn obgleich J. Gericht und Staatsanwaltschaft glaubhaft vermittelt, politisch weit entfernt vom Gedankengut der Nazis zu sein und die Bilder zwar gesehen zu haben, sich aber schlicht nichts dabei gedacht zu haben: Laut Gesetz hat er trotzdem einen Fehler gemacht. Wer Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation verbreitet oder im öffentlichen Raum verwendet, wird bestraft. Das betrifft Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen. In J.s Fall vornehmlich Hakenkreuze und Reichsadler, möglicherweise auch das Wessel-Lied. Hätte er die Symbole abgeklebt, wäre nichts geschehen.

„Das war ein riesen Bock, den er geschossen hat“, beschreibt J.s Verteidiger die Ereignisse und regt an, das Gericht solle über eine Einstellung des Verfahrens nachdenken. Und so kommt es dann auch. Aber nur deshalb, betont der Richter, weil für ihn und für die Staatsanwaltschaft zweifellos glaubhaft ist, wie J. die Geschehnisse erklärt hat. Und auch, weil ihn dem Anschein nach politisch Welten von Nazi-Parolen zu trennen scheinen. Ohne Auflage kommt J. trotzdem nicht davon. Zu bedeutend ist der Hintergrund des Paragraphen, wegen dem er angeklagt wurde, und Hakenkreuze und Reichsadler sind ja trotz allem im Netz gelandet. Schließlich einigen sich alle Beteiligten auf 900 Euro Geldbuße, die der Vater von drei Kindern innerhalb von sechs Monaten an eine gemeinnützige Organisation spenden muss. Das ist immerhin nur ein Drittel dessen, was ursprünglich in einem Strafbefehl stand, gegen den J. Einspruch eingelegt hatte. Welche Organisation es sein wird, muss der Richter noch festlegen. Klar ist: Es wird einer zugute kommen, die sich gegen Rechtsextremismus engagiert.