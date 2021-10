Aktualisiert am

Mann in Frankfurt-Sachsenhausen erstochen

Zwei Männer festgenommen : Mann in Frankfurt-Sachsenhausen erstochen

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Mann in Frankfurt nach mehreren Messerstichen gestorben. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist in der Nacht zum Samstag ein Mann getötet worden. Nach ersten Informationen der Polizei starb er durch mehrere Messerstiche. Ein zum Tatort an der Dielmannstraße geeilter Notarzt habe noch versucht, den Mann zu reanimieren, dennoch sei das Opfer noch an Ort und Stelle gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei zur F.A.Z.

Wie er weiter erläuterte, waren die Beamten gegen 13 Uhr mit dem Hinweis alarmiert worden, in einer Wohnung an der Dielmannstraße sei eine körperliche Auseinandersetzung im Gange. In der Wohnung hätten die Polizisten dann den Schwerverletzten mit Stichverletzungen im Oberkörper entdeckt, einen 46 Jahre alten Mann aus Moldau. Zudem hätten sie mehrere andere Personen angetroffen.

Zeugen gesucht

Zwei von ihnen, ein 37 Jahre alter und ein 48 Jahre alter Mann, seien als dringend tatverdächtig festgenommen worden. Sie würden noch an diesem Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Bluttat blieben zunächst unklar.

Nach Angaben des Sprechers sollen sich vor dem Eintreffen der Streife mehrere Personen vom Tatort entfernt haben. Sie kommen demnach als Zeugen in Frage und werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter der Rufnummer 069/755-53110 oder jeder anderen Polizeidienststelle.