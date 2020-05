Versuchter Mord : Mann bekommt lebenslänglich für vergiftete Suppe

Ein 49 Jahre alter Mann ist wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Landgerichts Wiesbaden hat er eine Nudelsuppe vergiftet, um dadurch einen Mann zu töten. Laut Anklage war der jetzt Verurteilte in das Haus eines Ehepaares eingedrungen und hatte Gift in einen Topf mit Nudelsuppe gekippt. Der Ehemann verfütterte die Suppe an seine Hunde, die mit schweren Vergiftungssymptomen in eine Klinik gebracht wurden und überlebten.

Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte in den Ehemann, den er aus dem Tennisclub kannte, verliebt gewesen. Dieser habe die Avancen jedoch zurückgewiesen, was den mutmaßlichen Täter gekränkt habe.

Neben der Verurteilung zu lebenslanger Haft haben die Richter auf die besondere Schuldschwere erkannt. Eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ist damit rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. In seinem „letzten Wort“ hatte der Angeklagte beteuert, nichts getan zu haben. Die Urteilsverkündung wurde wegen der Corona-Pandemie ausgelagert und fand in einem Saal des „Hauses der Vereine“ in Wiesbaden-Dotzheim statt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Verdächtige war schon 2001 vom Landgericht Memmingen wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Er hatte laut Urteil versucht, die Eltern einer Freundin mit Arsen zu vergiften.