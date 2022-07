Versorgungszentren als Ausweg : Viele junge Mediziner wollen keine Einzelpraxis

In ländlichen Gebieten droht ein Mangel an Hausärzten, denn Praxisärzte finden nur schwer einen Nachfolger. Medizinische Versorgungszentren könnten helfen.

In einigen Jahren werden im Main-Kinzig-Kreis die Hausärzte knapp. Besonders in den ländlichen Gegenden im Osten des Landkreises und in kleinen Orten droht ein Mangel an Medizinern. Das hat eine Studie der Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit Medizinern ergeben. Wie diese Erhebung ergeben hat, sind viele Ärzte, die eine Praxis führen, im vorgerückten Alter, so dass sie in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Gerade in kleinen Orten in ländlicher Umgebung fällt es ihnen sehr schwer, einen Nachfolger zu finden, der die Hausarztpraxis übernehmen möchte. Das gilt besonders für Einzelpraxen.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Nachwuchsärzte möchten meist nicht mehr allein in einer Praxis tätig sein, sondern arbeiten lieber mit Kollegen in einer Gemeinschaftspraxis zusammen. Ein Drittel der Mediziner kann sich auch vorstellen, angestellter Arzt in einem medizinischen Versorgungszentrum zu werden, statt als Selbständiger eine eigene Praxis zu führen. Die Studie ist nach den Worten von Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler (SPD) die erste gründliche Bestandsaufnahme zur hausärztlichen Versorgung im Landkreis. Nach ihren Worten haben an der Befragung des Gesundheitsamts zur Lage derzeit und zu den Perspektiven für die nächsten Jahre 175 Ärzte teilgenommen, das sind zwei Drittel der im Gebiet tätigen Hausärzte.

Den Antworten zufolge geht während des nächsten Jahrzehnts fast jeder zweite Hausarzt in den Ruhestand. Innerhalb von zehn Jahren geben mehr als 40 Prozent ihre Arbeit auf, allein in den nächsten drei Jahren schon jeder Zehnte. Die noch Praktizierenden klagten in den Gesprächen für die Studie darüber, wie schwierig die Suche nach einem Nachfolger sei.

Kreisverwaltung versucht gegenzusteuern

40 Prozent beschrieben eine Einzelpraxis als besonderes Hindernis bei der Suche. Wenn eine Praxis ohne einen Nachfolger schließen müsse, gehe gleich ein ganzer Standort verloren, wie der Leiter des Gesundheitsamtes, Wolfgang Lenz, zu bedenken gibt. Dann müssten Patienten lange Wege zu anderen Ärzten und lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Mehr zum Thema 1/

Die Kreisverwaltung versucht gegenzusteuern, steht bei diesen Bemühungen aber noch ganz am Anfang, wie die Koordinatorin der Studie, Julia Fock, sagt. Eine Idee für die Suche nach Nachwuchs ist, einen jungen Mediziner als Weiterbildungsassistenten in der Hausarztpraxis zu beschäftigen. Das tun bisher nur wenige Praxisinhaber.

Als Konsequenz aus den Ergebnissen der Befragung hat der Kreis schon gehandelt, wie Simmler berichtete. So haben sich nach ihren Worten die vier Spessartgemeinden Bad Orb, Biebergemünd, Jossgrund und Flörsbachtal zusammengetan, um neue Praxisräume für Hausärzte zu suchen. Außerdem bereiten die Gemeinden Kooperationsmodelle vor, zum Beispiel medizinische Versorgungszentren.