Das „geteilte“ Mainz : Wiedervereinigung als frommer Wunsch

Ob der Satz „Ich schenke dir diese drei Orte“ im Juli 1945 tatsächlich so gefallen ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Fest steht allerdings, dass der amerikanische Oberstleutnant Leroy Cowart schon bald nach Kriegsende den für Wiesbaden zuständigen liberalen Oberbürgermeister Georg Krücke darüber informierte, dass die drei zu Mainz gehörenden AKK-Gemeinden Amöneburg, Kostheim und Kastel fortan der Nachbarstadt auf der rechten Rheinseite zugeschlagen werden sollten. Schließlich hatten sich die Alliierten darauf verständigt, den Fluss als Grenze zwischen der französischen und der amerikanischen Besatzungszone zu nehmen. Was durch die Proklamation Nummer 2 des amerikanischen Oberbefehlshabers General Dwight D. Eisenhower am 28. September auch so verkündet wurde.

Ein aus Mainzer Sicht unerträglicher Zustand, der sich – obwohl anfangs nur von einer treuhänderischen und provisorischen Verwaltung gesprochen worden war – bis heute gehalten hat. Und der sogar noch zementiert wurde, weil der Rhein später offiziell zur schier unüberwindlichen Grenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz werden sollte. Wodurch den Mainzern der Zugriff auf ihre alten Stadtteile dauerhaft versperrt wurde.